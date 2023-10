16-åringene var best på 4 km i UM terrengløp for guttene i Frognerparken, og Rindals Magnus Øyen var i en helt egen klasse da han med 12:14 var 43 sekunder foran neste løper over målstreken. Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu IF og Mats Daviknes-Andreassen fra Nittedal IL tok gullmedaljene i G15 og G17.

Artikkelen fortsetter under annonsen