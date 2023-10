Oktobermila er et forholds vis nytt løp i Ålesund og inneholder både 5 og 10 km. Lørdag blei løpet arrangert for tredje gang under kyndig ledelse av Ludvig With. Løpet starter og har mål ved Lerstad skole og går til Gåseid (5km-løypa) og til Fagerlia (10km-løypa) før man returnerer.

