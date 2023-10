Det var i alt 224 løpere som gjennomførte Norgestesten i den raske løypen på Ullensaker, fordelt på distansene 5 og 10 km og halvmaraton.

På 5 km fikk vi en tangering av klasserekorden for jenter i K16-17 da Ull/Kisa-løperen Wilma Torbiörnsson løp i mål på 16:14. Dette er en tangering av klasserekorden til Ina Halle Haugen fra 2020. Hun vant også løpet ganske klart, over 3 og et halvt minutter foran neste kvinne.

Blant mennene ble det et jevnere oppgjør..Der vant Janis Arsenikovs bare ett sekund foran Kristian Bråthen Børve. Begge løper for Ull/Kisa. Kristoffer Sagmo løp inn til tredjeplassen kun 10 sekunder bak.

På 10 km ble det Runar Hermo som vant, med like knapp margin til Anders Eide Gløersen, på kun ett sekund. Øyvind Snilsberg fulgte like etter.

Blant kvinnene så var det fire løpere som kom seg under 40 minutter: Sonja Moen, Julie Alexandra Wahr, Hanne Opsahl Størdal og Åse Klinkenberg.

På halvmaraton gjorde Tord Franke Ulset et solid løp og klokket inn på 1:07:45, og en klar seier.

Også Silje Eklund tok en klar seier her, inn på 1:20:07, chip time.



Her er det en gjeng som følger en fartsholder. Startnummer 469 er Håvard Jakobsen, 466 er Haakon Flinder, disse løper 10 km. 148 er Henrik Håkonsen, 5 km..

15 beste kvinner 5 km:

POS NAME BIB POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 3 Wilma Torbiörnsson 117 1 Ull/Kisa K15-17 16:14 16:14 40 Kaja Stabursvik 86 2 K35-39 19:53 19:50 45 Emma Eriksson 130 3 Evidi Active K35-39 22:01 21:58 48 Nicoline Lillemæhlum 127 4 Bjerke IL K11-12 22:59 22:47 51 Guro Rusten 102 5 K45-49 23:35 23:26 52 Signe Konstanse Krogstad-Hansen 122 6 AHF K18-19 24:02 23:51 53 Tanja Holten 124 7 K23-34 24:07 23:52 56 Kristiane Emilie Berg 94 8 Legs miserables K23-34 24:48 24:32 57 Inga Foss 95 9 K23-34 25:14 24:58 59 Stine Laache Kjelstrup 131 10 K40-44 26:39 26:23 60 Astri Sjuls 92 11 K35-39 29:18 29:00 61 Janne Slorafoss 125 12 K50-54 30:21 30:03 62 Malin Fodstad 91 13 K35-39 31:13 30:52 63 Tove-Kristin Albrigtsen 93 14 K35-39 32:13 31:55 64 Thea Stenersen 153 15 Bamford1869 K40-44 32:30 32:09



Her er Kristian Bråthen Børve foran Janis Arsenikovs (141) på 5 km, men i mål var det omvendt.

15 beste menn 5 km:

POS NAME BIB POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Janis Arsenikovs 141 1 Ullensaker Kisa M40-44 16:12 16:12 2 Kristian Bråthen Børve 137 2 Ull/Kisa M15-17 16:13 16:13 4 Kristoffer Sagmo 155 3 M23-34 16:22 16:22 5 Felix Almløf 101 4 OI Triathlon klubb M15-17 16:34 16:32 6 David Stefan Rieger 87 5 OSI Friidrett M20-22 16:38 16:35 7 Ole- Kristian Lindebø Kværner 139 6 Ullkisa M18-19 16:43 16:41 8 Sondre Lehmann 128 7 Lørenskog friidrettslag M15-17 17:36 17:31 9 Kristoffer Kvam 151 8 M23-34 17:38 17:34 10 Einar Tømmerhol 116 9 Sturla IF M15-17 17:37 17:37 11 Gustav Dovland 138 10 Lørenskog Friidrett M15-17 17:42 17:39 12 Sander Rustad-Johansen 111 11 Lørenskog Friidrett M15-17 17:43 17:41 13 Gjermund Lundemo Syvertsen 150 12 Amager Atletik Club M23-34 17:44 17:42 14 Svein Egil Linnerud 129 13 Eidsiva BIL / Gjøvik FIK M60-64 17:48 17:45 15 Kasper Grøtvedt Nilsen 156 14 M23-34 17:47 17:45 16 Jacob Finstad Land 115 15 Tyrving IL M15-17 17:52 17:49



Kristoffer Sagmo.

15 beste menn 10 km:

POS NAME BIB POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Runar Hermo 554 1 M23-34 32:57 32:55 2 Anders Eide Gløersen 505 2 Rustad IL M35-39 32:58 32:56 3 Øyvind Snilsberg 460 3 M23-34 33:00 33:00 4 Mads Bigum Johansen 531 4 Tjalve M35-39 33:14 33:14 5 Jonas Tøgard 516 5 Team Hvilepuls M23-34 33:48 33:48 6 Carl August Jensehaugen 533 6 OI Triatlon M18-19 34:08 34:08 7 Anders Westrheim 560 7 Upshit Creek M23-34 34:15 34:11 8 Olaf Sissener 511 8 Trondheim og Omegn Sportsklubb M23-34 34:44 34:42 9 Dag Skretteberg 147 9 Team Skretteberg M40-44 34:56 34:52 10 Erik Bjørn Olsen Andersen 496 10 SK Vidar M40-44 35:09 35:07 11 Kenneth Breen 490 11 Høybråten og Stovner IL M45-49 35:36 35:35 12 Håkon Nesteby 470 12 Oslo M23-34 35:50 35:46 13 Philip Coker 499 13 M23-34 37:02 36:54 14 Magnus Spanthus 461 14 Nittedal M23-34 37:09 37:05 15 Fartsholder 3:45min/km 535 15 M23-34 37:09 37:07

15 beste kvinner 10 km:

POS NAME BIB POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 29 Sonja Moen 564 1 Asker Triathlon Klubb K23-34 39:22 39:14 32 Julie Alexandra Wahr 506 2 K23-34 39:35 39:29 34 Hanne Opsahl Størdal 508 3 SK Snegla K23-34 39:37 39:31 39 Åse Klinkenberg 556 4 Team Sportsmanden / Hytteplan Sport K40-44 40:00 39:55 48 Linnea Espevik 543 5 K23-34 42:11 42:01 49 Rikke Melstrøm 557 6 Odal Skiklubb K35-39 42:45 42:37 53 Mari Drognes 540 7 Raumnes & Årnes K35-39 43:27 43:15 54 Ingeborg Stokker Aksdal 467 8 K18-19 43:30 43:22 55 Pauline Sjøvold 520 9 SK Vidar K23-34 43:38 43:27 60 Merethe Leithe 458 10 K23-34 44:47 44:36 63 Hege Camilla Wiken 463 11 Elavit K35-39 44:54 44:41 64 Martine Aarønæs 472 12 K35-39 45:46 45:34 66 Hege Gathen 561 13 Fredrikstad IF K55-59 45:50 45:37 73 Jenny Nistad 492 14 Styri & omegn løpeklubb K35-39 49:26 49:11 76 Marte Skorta 530 15 Modum FIK K18-19 50:10 49:55

Tord Franke Ulset tar en klar seier på halvmaraton til en god tid: 1:07:45.

15 beste menn halvmaraton:

POS NAME BIB POS TEAM/CLUB CATEGORY GUN TIME CHIP TIME 1 Tord Franke Ulset 791 1 Selsbakk IF M20-22 1:07:45 1:07:45 2 Henrik Velle 794 2 IK Tjalve M23-34 1:14:33 1:14:31 3 Nikolai Harris 787 3 Kamp/Vestheim M23-34 1:14:58 1:14:53 4 Fredrik Schwencke 763 4 I.F. Kamp/Vestheim M23-34 1:14:58 1:14:53 5 Rafal Gola 771 5 Czarnecki Run Team M35-39 1:17:08 1:17:07 6 Vegard Ødegård 779 6 Tøyen Offroad & Bordtennisklubb M23-34 1:18:42 1:18:37 8 André Juvland 753 7 M23-34 1:22:30 1:22:20 9 Fredrik Wehinger 785 8 Nes ski M35-39 1:23:30 1:23:25 10 Janis Berzins 765 9 M50-54 1:23:38 1:23:35 11 Pål Johnsen 786 10 Sk vidar M40-44 1:23:39 1:23:35 12 Hallvar Hallingstad 743 11 Bergkameratene triatlon Kongsberg / KOPIL M40-44 1:24:09 1:24:00 13 Håvard Evang 747 12 Ås IL M45-49 1:24:50 1:24:48 14 Kjell Ingebret Nilsen 784 13 M45-49 1:26:27 1:26:19 15 Ola Kåsen 769 14 Ålen IL M23-34 1:27:55 1:27:45 16 Mats Bergum 783 15 M23-34 1:28:03 1:27:55

Resultat kvinner halvmaraton: