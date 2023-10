Løypelengdene er 5 eller 10 m i ganske flate løyper og de er kontrollmålte av Kondis. Start og mål er ved BestDrive (tidligere Dekkmann) i Fremmerholen. Adressen er Brusdalsvegen 202, 6011 Ålesund. Der er det gode parkeringsmuligheter.

Lørdag 9. mars går det siste løpet i karusellen, og da blir det premieutdeling med utmerkelse til de som har deltatt på 3 eller flere løp. Det blir også trekt ut premie etter hvert løp. Det vil bli anledning til å bruke toalett og skifte tøy i Borgundhallen.

Vi regner med at forholdene blir ganske gode i Brusdalen også denne vinteren. Vegene blir brøytet ved snøvær, og den verste vinden får ikke tak der. For det meste er det bare veger og varmegrader i det milde vestlands-klimaet vi har her i Ålesund om vinteren.

Påmelding Ålesund vinterkarusell 11. november

