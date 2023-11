Øistein Røisland jobber som analysedirektør i Norges Bank. Han elsker alt ved løping, bortsett fra selve løpinga. Derfor bruker han vesentlig mer tid på å lese om løpetrening og løpeutstyr enn på løping, og løper bare konkurranser når han føler han må. Øistein er medlem av Team Sportsmanden. I 2019 skrev han en artikkel for Kondis, hvor han fortalte om suksessen han opplevde ved å følge «Hansons Marathon Method».



Optimal utnyttelse av Kondismedlemskapet

Som nevnt er Røisland ivrig når det gjelder å lese løpestoff, og han sier selv at det var naturlig for ham å melde seg inn i Kondis. Ikke bare fant han mye lesestoff der, men fordelene man fikk som medlem var også noe som lokket.

Hvilke medlemsfordeler benytter du deg av oftest?

- Det blir mest løpesko. Men jeg har også kjøpt et par tredemøller, en spinningsykkel og diverse styrketreningsutstyr. Alt dette med kondisrabatt. Jeg har også kjøpt treningsreiser til Monte Gordo, forteller han.

Røisland stiller seg litt undrende til hvordan mange ikke velger å være medlem av Kondis i disse dyrtider.

- Netto sparte penger, et fint blad og støtte til en god sak - det er tre ting på en gang det. Et Kinderegg!

- Selv om jeg bare hadde brukt Kondis-rabatten på sko, hadde jeg spart penger. Hvis man løper for eksempel 3000 km i året, bruker man opp cirka 4 løpesko. Minst. Hvis to av dem er karbonsko, sparer man fort minst 1500 kroner bare på sko. I tillegg kommer alle de andre rabattene, forteller han.

Øistein Røisland på plass i Monte Gordo. Han har deltatt på flere reiser dit, og fått rabatt gjennom medlemskapet sitt i Kondis. (Foto: Marianne Røhme)

Røisland nevner rabatten på sko som sin absolutte favoritt av medlemsfordeler, og forteller at han elsker å kjøpe nye sko.

- Jeg kjøper altfor mange. Men med Kondisrabatten får jeg litt mindre dårlig samvittighet, sier han.

Har medlemsfordelene påvirket din treningsrutine på noen måte?

- Ja, det vil jeg si. Jeg har jo tredemølle og annet utstyr fra Sportsmaster i trimrommet i kjelleren. Det er gull verdt, særlig i vintersesongen. Jeg har jo også som nevnt deltatt på løpeuker i Monte Gordo i Portugal, svarer han.

På spørsmål om han har noen spesielle historier eller opplevelser knyttet til medlemskapet sitt i Kondis, forteller han om et gavekort som plutselig lå i postkassen.

- For noen år siden fikk jeg helt uventet et gavekort på valgfrie løpesko av Kondis, fordi jeg tydeligvis ble månedens verver på grunn av at det var så mange som hadde blitt medlem for å lese artikkelen min i Kondis om min første maraton. Men jeg er litt flau over at jeg utviste så dårlig økonomisk dømmekraft at jeg kjøpte noen Hoka-sko til 1500 i stedet for Alphafly til 3000! Men kanskje var det greit at Kondis slapp litt billigere unna.

Som en person med bakgrunn i økonomi, hvordan vil du si at økonomisk bevissthet spiller en rolle i din tilnærming til idrett og trening?

- Trening er såpass viktig for meg at jeg er villig til å svi av litt penger på det. Håper bare at jeg kan holde meg mest mulig skadefri, så jeg slipper å bli syklist. Det er dyrt det!

Hva vil du si til andre løpeglade som vurderer medlemskap i Kondis?

- Har du virkelig råd til å la være?



