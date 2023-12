En lang sesong ble avsluttet for Didrik Hermansen med en sterk femteplass i helgens terrengløp i Lyon, Frankrike. Løpet går over 78 kilometer og deltakerne bryner seg på 2300 høydemeter på sin ferd fra start til mål. Det var krevende forhold underveis, men Hermansen taklet utfordringene godt. På sin egen Instagramprofil uttrykker han stor glede over deltakelsen og resultatet:

- Asics Saintélyon ble akkurat så vakkert og brutalt som jeg forventet. Man sier at vinteren kommer til Lyon med denne konkurransen. Kuldegrader og snøvær gjennom natten er vanskelig å håndtere på en god måte, skriver han.



Didrik Hermansen klar til start. (Foto: @asics_saintelyon)



Nesten 7000 løpere stilte til start.

- Terrengløping i Frankrike er virkelig noe for seg selv! Farten i starten var høy, men jeg klarte å holde meg inne blant de femten beste og passerte første 3 kilometer rett under 11 minutter. Deretter klarte jeg å finne en god og jevn hastighet som jeg holdt resten av løpet, og endte på femteplass, fortsetter han.

Han skriver også at dette har vært hans lengste sesong så langt i karriéren. Han startet med seier i The Coastal Challenge i Costa Rica i februar, og avsluttet altså med Saintélyon denne første helgen i desember.

- Nå blir det en hviledag før jeg starter på treningen frem mot 2024, avslutter han på Instagram.



Thomas Cardin tok sin andre seier i Saintélyon

Thomas Cardin løp seg til seier denne helgen, noe som markerer hans andre triumf i dette løpet. I 2021 vant han for første gang, og i fjor ble han nummer to.

I en alder av 29 år har Thomas Cardin etablert seg som en av de store spesialistene i Saintélyon. På sine tre deltakelser har hans dårligste plassering altså vært en andreplass fra fjorårets deltakelse. Et år hvor han selv fortalte om stor søvnmangel på grunn av et nytt tilskudd til familien.

Løpet i Lyon er kjent for sine utfordrende forhold. Og utfordrende ble det også i år med minusgrader og glatte overflater. Spesielt nedstigningen fra Saint André-la-côte opplevdes spesielt vanskelig for de nesten 7000 deltakerne.





Thomas Cardin fra Frankrike har løpt tre gode løp i Saintélyon. (Foto: @asics_saintelyon)



Den franske tidligere halvmaratonløperen Ilyass Zouhry var med å prege løpet i starten og tok ledelsen. Tetposisjonen holdt han derimot ikke lenge. Thomas Cardin og Antoine Charvolin overtok ledelsen etter den første forsyningstasjonen. En feilnavigering fra Cardin førte deretter til en liten omvei, men duoen samarbeidet godt for å komme tilbake på rett spor. De rapporterte om noen fall underveis, men holdt fast på ledelsen.

Med cirka 15 kilometer igjen til mål begynte Charvolin å tape terreng til lederen, og Cardin kunne sikre seieren på 5 timer og 42 minutter. På Instagram forteller vinneren at han ikke synes det var spesielt kaldt, men at det fantes andre utfordringer:

- Været var ikke altfor kaldt i år, og det var tørt og fint i luften. Men løypa, som var pyntet vakker av snøen, var full av hindringer. Det var veldig glatt og tidvis gjørmete. Jeg falt tre ganger og navigerte feil én gang. Det var de viktigste hendelsene fra natten. Jeg løp med beina, men mest med hodet. Jeg forsøkte å holde meg fokusert og løpe jevnt, oppsummerer han.



Første seier for Julie Roux

Julie Roux vant kvinneklassen for første gang med overbevisende løping på distansen. Marie Goncalves, en lokal løper, tok en imponerende andreplass. Maryline Nakache, vinneren av Marathon des Sables tidligere i år, kom på tredjeplass og viste sin allsidighet som langdistanseløper.



Julie Roux vant kvinneklassen på 78-kilometeren. Foto: @asics_saintelyon)



78 km Herrer Plass Navn Tid 1 Thomas Cardin 05.41.56 2 Antoine Charvolin 05.45.42 3 Baptiste Chassagne 05.49.53 ...5 Didrik Hermansen 05.53.28 Kvinner Plass Navn Tid 1 Julie Roux 06.39.29 2 Marie Goncalves 06.54.53 3 Maryline Nakache 07.18.33



Det ble også arrangert et løp over 156 kilometer. David Raitiere og Marie Laure Lenglet vant henholdsvis herre- og kvinneklassen.