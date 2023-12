Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Simen Østensen har som langrennsløper klart å ta blant annet to NM-gull, én verdenscupseier og en tredjeplass sammenlagt i Tour de Ski. Nå som han nærmer seg 40, er han blitt mer og mer hekta på løping, og i høst løp han 10 km på 30.11 og halvmaraton på 1.07.16.

– Idretten betyr veldig mye. Jeg finner stor glede i å trene og være i form. Det er naturligvis en del treningsøkter som ikke er like lystbetonte, men jeg har satt meg et litt barnslig mål om å trene hver dag, forteller han i det bredt anlagte intervjuet med Kondis.

– Det er veldig fascinerende med løping. Man kan være skikkelig fornøyd med eget løp, men samtidig være langt bak de som løper virkelig fort, sier Simen.

Ett bein i ski- og ett bein i løpeleiren har også 20 år yngre Anna Marie Nordengen Sirevåg. Hun har i høst gjort det bra i både norsk, nordisk og europeisk mesterskap i terrengløp, og samtidig er hun allerede i gang med skisesongen.

– Langrenn er veldig fin og skadeforebyggende alternativ trening for løpinga, og det er også fint for skiformen å få løpt en del. Jeg har tatt med meg noe fra løpinga, som for eksempel terskeltrening, inn i langrennstreninga, forteller jenta som løper for SK Vidar og går på ski for Lyn Ski.

I det nye bladet møter vi også Ina Halle Haugen som nylig ble nordisk mester i terrengløp, Stian Dahl Sommerseth som er årets norske mester i terrengultra og trener Hilde Johansen som vektlegger det å ha balanse i livet – også om en vil prestere bra.

Kommende fotterapeut Christina Forstrønen Bruarøy fokuserer denne gangen på hvor viktig det er for både helsa og formen å bruke gode hverdagssko. Ernæringsfysiolog Ane Korsvold har sett på hva kvinnelige idrettsutøvere bør tenke spesielt på når de planlegger kostholdet sitt. Midt i målgruppa er nok jentene i TWR Lundmarks som møtes til ukentlige torsdagstreninger flere steder i landet.

Den store avsluttende reportasjen handler om Else Husas episke vandring i de Juliske Alper i Slovenia. Her møtte hun både storslagen natur, et levende kulturlandskap og mange spennende mennesker.

I bladet finner du også Tim Bennetts lederartikkel, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 8 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave.

Her finner du digital versjon av alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7-2021.

Kondisjonstalentet er der enten Simen Østensen tar på seg ski eller løpesko. (Foto: Bjørn Johannessen)