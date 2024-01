Simen Østensen i høstform også som løper

Simen Østensen har lagt en lang karriere som langrennsløper bak seg. Til tross for enkelte fantastiske prestasjoner i vinterhalvåret ble han kjent som en utøver som nådde formtoppen før sesongen startet for alvor. Nå er han mer engasjert i løping og får endelig godt betalt for å være i toppform om høsten.



Artikkelen fortsetter under annonsen







Du må logge inn for å lese denne artikkelen.

Er du ikke medlem?

Få digital tilgang for kun 10 kroner. Bli medlem her! Allerede medlem? Logg inn her

Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2024 eller ut 2025. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.

Logg inn som Kondismedlem: Velg hvordan du vil logge inn. Har du fått ditt medlemsnummer kan du logge inn med medlemsnummeret og ditt postnummer: Har du ikke mottatt medlemsnummer enda? Logg inn med din ConnectID-bruker. Logg inn med ditt medlemsnummer Medlemsnr.: Postnummer: