Yngvild og Simen mottar utmerkelsen for første gang, mens Stian også ble kåret til Årets Ultraløper i 2019. Andre vurderte i kvinneklassen var blant annet Line Calikaner, Annette Velde Sande, Ingrid Lid og Mari Fenre. I herreklassen var Ebrahim Abdulaziz og Bjørn Tore Kronen Taranger blant de som ble vurdert.

Ultraløpsutvalgets begrunnelse kan du lese nedenfor:

YNGVILD KASPERSEN

Løpefenomenet og Ålesundlegen Yngvild Kaspersen har bemerket seg med sterke resultater de siste 10 årene, men 28-åringen har først de to siste årene beveget seg gradvis over mot ultradistanse. Med årets resultater var det en lett oppgave for ultraløpsutvalget å kåre henne som Årets Ultraløper på kvinnesiden.

Selv om det vakte oppsikt, var det likevel ingen kjempeoverraskelse da hun vant et av verdens mest prestisjetunge terrengløp; CCC (UTMB) 100 km i september. Hun ikke bare vant, men knuste nærmeste konkurrent med 37 minutter og satte en solid ny løyperekord på 11:51:22.

Tidligere på året løp hun i mål som totalvinner i det 62 km lange Lysefjorden Inn, til suveren løyperekord for kvinner – og bare 13 minutter bak herrerekorden.

I august vant hun Hamperokken Skyrace (57 km/5000 høydemeter) med bare tre herreløpere foran seg i mål – og til ny løyperekord på 7:42:17, 17 minutter foran den tidligere rekorden.

Årets siste ultraløp var svenske Kullamannen der hun løp inn til soleklar seier på 50 km.

Som en kuriositet tar vi også med at hun satte løyperekord i Midnight Sun Maraton i juni med 2:38:08.

Yngvil Kaspersen hever målsnøret etter sin seier på den vel 50 km lange distansen i Kullamannen i november. (Arrangørfoto)

SIMEN HOLVIK OG STIAN HOVIND ANGERMUND

Ultraløpsutvalget fikk en særdeles vanskelig oppgave med å kåre Årets Ultraløper på herresiden. De to kandidatene som sto igjen til slutt har konkurrert på svært ulike distanser og løpstyper, og begge har imponert med svært sterke internasjonale resultater i 2023.

SIMEN

Tidlig på året reiste Simen Holvik (46) til Brasil for å kvalifisere seg til det legendariske Badwater Ultramarathon, noe han klarte med glans da han løp inn til 2. plass i Brazil 135 miles (217 km) på 27:21:42.

Fram mot Badwatwer løp han blant annet Captare 12-timers og Ricky Races 6-timers (GBR) – to løp han vant.

I det 135 miles lange Badwater Ultramarathon som ble arrangert i juli – i ekstrem varme – løp Simen inn til seier i herreklassen på 22:28:08. Han ble passert av den kvinnelige vinneren i motbakkene på slutten, men en enorm prestasjon uansett.

I månedsskiftet september/oktober løp Simen det berømte greske løpet Spartathlon for tredje gang. De to årene før ble det sterke 16. plasser på 27-28 timer, men i 2023 var ambisjonene mye høyere. Etter 246 kilometer løp han inn til 2. plass på sterke 22:17:23.

I november prøvde han seg også på verdensrekord på 48-timersløp under Fat Ox 48-timers. (USA). Han fikk slite på betongunderlaget og valgte å gi seg etter 41 timer, men da hadde han allerede satt norsk bestenotering på distansen med 360,930 km.

Simen Holvik sammen med hele crewet på mållinjen i Badwater i juli. (Arrangørfoto)

STIAN

Stian Hovind Angermund ser vi oftest på fjelløp og distanser litt kortere enn ultra, der han vinner det meste han stiller opp på.

Årets absolutte høydepunkt er seieren i World Mountain & Trail Running Championships, short trail. Han vant VM short trail også i Thailand året før, men da var distansen kortere enn ultra.

Distansen i Innsbruck var lenger. Etter 45,2 kilometer i både sol og regn, 3132 høydemeter og 2719 meter nedover på underlag som snø, skog, stein og asfalt, kunne han strålende fornøyd juble over et nytt VM-gull – denne gangen på ultradistanse.

Tidligere på året vant han Istria by UTMB (69 km) mens høydepunkt nummer to kom siste dag i august da han for andre gang vant UTMB-løpet OCC (56 km) i knallsterk konkurranse.

Stian Hovind Angermund etter å ha forsvart VM-tittelen i short trail i Østerrike i juni. (Arrangørfoto).

Tidligere vinnere:

2009 Jon Harald Berge

2010 Gjermund Sørstad

2011 Gjermund Sørstad

2012 Bjørn Tore Kronen Taranger

2013 Rita Nordsveen og Jarle Risa

2014 Rita Nordsveen og John Henry Strupstad/Sondre Amdahl

2015 Malene Blikken Haukøy og Didrik Hermansen

2016 Therese Falk og Didrik Hermansen

2017 Therese Falk og Didrik Hermansen

2018 Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger

2019 Therese Falk og Stian Angermund-Vik

2020 Therese Falk og Tobias Dahl Fenre

2021 Therese Falk og Sebastian Krogvig

2022 Sylvia Nordskar og Sebastian Conrad Håkonsson