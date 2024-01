Det begynte å snø tett, og plutselig kom det vindkast fra vest. Underlaget skiftet brått fra asfalt til glatt snø og is. Hverken arrangør eller løpere var forberedt på dette. Yr.no hadde meldt 4 varmegrader og lett regn over Spjelkavik lørdag ettermiddag. Det var temperaturen de hadde bommet på.

Men løp blei det og nesten alle kom til mål. Noen få valgte å bli hjemme, mens vi andre blei gode og varme etter hvert. Det var mest synd på arrangøren denne gang, men også de fullførte til terningkast 5, i hvert fall etter at de serverte kake og kaffe i målområdet etter løpet. 41 deltakere fullførte løpet, 28 løpere på 5 km og 13 på 10 km.

Vinnerne på 10 km blei Erik Henriksen, Ålesund på tiden 38.13 og Mina Bratvold, Kondistreninga Ålesund med tiden 46.53.

På 5 km var det Matias Mørkedal, Vern om Sula som vant herreklassen på tiden 18.07. Janne Elin Vatnaland, Spirit FIK vant kvinneklassen med tiden 20.41.

Det neste og fjerde løpet i Vinterkarusellen går lørdag 10. februar. De som deltar på 3 eller flere løp i karusellen blir premiert på det siste løpet 9. mars.

Fotografer har vært Sigbjørn Anton Lerstad og Helge Fuglseth

Starten gikk i Fremmerholen på et tynt snølag

Matias Mørkedal vinner 5 km. Matias er for tiden like opptat av å verne Sula som å løpe fort. Vernesaken er nå inne i sin avgjørende fase

Janne Elin Vatnaland vinner 5 km for kvinner. På resultatlisten står Malin Berge øverst. Men hun fikk springe dagen før p.g.a. omstendigheter under mye bedre forhold. Janne Elin er den moralske vinner. Janne representer Spirit FIK i Stavanger, men hun har bodd så lenge i Ålesund nå at vi regner henne som Ålesundsjente.

Etter 2 km i snøvær ser vi Peder Sylte (28) foran beste kvinne på 10 km Mina Bratvold (55)

Morten Abrahamsen er i mål på sin 5 km. Drosjesjåføren Morten er med på det meste av løp og en ivrig deltaker i Kondistreninga Ålesund

Beste mann og kvinne på 5 km, Matias Mørkedal og Janne Elin Vatnaland

Aron Dyb på sin 10 km. Aron ga seg selv en førjulsgave i november 2023. Han meldte seg på samtlige løp i Ålesund fram til sommeren og har enda ikke feiget ut.

Beste kvinne og mann på 10 km, Mina Bratvold og Erik Henriksen