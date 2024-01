Flere av lytterne tilhar spurt omog jeg kan kommentere den nylige debatten om fysisk aktivitet på NRK. Det gjør vi veldig gjerne. Her er våre "two cents":Aller først, gratulerer til NRK, som lyktes med å skape en debatt fylt med steile fronter, faglige motsetninger og høyt temperatur og spenning. Det blir det "god" TV av. Det er ikke like spennende om alle "marsjerer i takt" og mener det samme. Så fra et medie-teknisk ståsted, terningkast 5 eller 6.Fra et folkehelseperspektiv mener vi debatten var fullstendig skivebom, knapt verdig et terningkast.Vi har et formidabelt folkehelseproblem i Norge. En majoritet av nordmenn, både unge, voksne og eldre er inaktive. I kjølvannet følger mye individuell lidelse, kroniske sykdommer og tidlig død. Det dør faktisk én nordmann i timen på grunn av inaktivitet, og samfunnskostnadene er på svimlende 239 milliarder kroner hvert år.Skal vi få flere nordmenn i aktivitet må vi anerkjenne at det finnes ikke en treningsform eller oppskrift som fungerer for alle, og slutte å debattere hvilken treningsform som er best.Er du motivert til å trene 4x4 intervall, fantastisk. Det er en ekstremt effektiv måte å komme i form på og bevare god helse. Blir du motivert av å kunne trene online, så gjør det. Digger du treningssenter, fortsett med det. Er det måling av pulsvariasjon som får deg i treningstøy og ut døra: flott! Men, ikke tro, at du MÅ trene knallhardt eller ha pulsmåler for å få en gevinst av treningen. Vi må ikke la det perfekte bli det godes fiende: all bevegelse, og hvert skritt teller.Debatten oste etter vår mening av faglig arroganse. Vi blir fortalt av medisinprofessor Wang at mye av treningen vi gjør ikke har noen effekt, fordi den ikke har høy nok intensitet. Direkte skadelig kan den også være. Det er ikke et folkehelseproblem i Norge at vi trener med gal intensitet eller at treningen vi bedriver er skadelig, problemet er at vi knapt beveger oss. Vi må legge forholdene til rette for at det blir lettere for folk flest å bevege seg mer i hverdagen. Ved å skape frykt for at treningen vi driver med er både ineffektiv og potensielt skadelig, gjør vi det motsatte.Og når Wang sier at mye av treningen nordmenn gjør ikke har noen effekt fordi intensiteten er for lav, er det i beste fall veldig unyansert. Det er meningsløst å snakke om nytten og gevinsten av trening, uten å snakke om hva vi måler effekt på. Det er helt riktig at høyintensitetstrening, (feks 4x4 intervall,) er den mest effektive måten å øke oksygenopptaket på og redusere sannsynligheten for tidlig død av bla hjerte-karsykdom. Men, det finnes jo en rekke gevinster ved fysisk aktivitet som ikke nødvendigvis påvirker hverken oksygenopptak eller risiko for hjerte-karsykdom like mye. Hva med de mentale gevinstene ved fysisk aktivitet, økt mestringsfølelse, livskvalitet og hverdagsfunksjon. Det er godt dokumentert at du får disse gevinstene, også ved lavere intensitet på treningen.Den klart beste treningsøkten, det er den du får gjennomført, ikke bare i dag, men neste uke, og neste år. Det er langt bedre for helsa å gå en rask spasertur på 15 minutter enn å ha planlagt en 4x4 intervalløkt som du ikke får gjennomført.