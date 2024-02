Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.

Eteparet Helene Melsom og Hans Christian Tungesvik har en stor felles lidenskap - kondisjonstrening i ulike varianter. Hans Christian har vunnet Norseman og har to VM-gull i vintertriatlon. Helene er norsk mester i vintertriatlon og gjør det bra i både løping i langrenn. Sjøl om de jobber for fullt, tar de seg likevel god tid til å trene, og i det nye nummeret av Kondis får vi et godt innblikk i både trenings- og livsfilosofien til det entusiastiske paret.

Noe yngre og like lovende er Thea Charlotte Knutsen som i fjor høst løp inn til tiendeplass i U20-EM i terrengløp. Bergens-jenta trives med løpinga og ser fram til årets sesong da hun skal opp i U23-klassen.

– Det blir mye tøffere konkurranse enn det var i fjor, men jeg synes det bare er positivt. Det er mange flere å konkurrere mot i U23-klassen enn det var i U20, så jeg gleder meg til det, sier den offensive Varegg-løperen.

En annen ung og ambisiøs løper er Frida Byfuglien, som trass i mye motgang satser for fullt videre. Med trenerhjelp fra Ingrid Kristiansen forsøker 21-åringen å teste ut potensialet sitt som løper. Hun har allerede to NM-medaljer på halvmaraton, og hun vil i år komme med jevnlige rapporter i Kondis om hvordan det går med både trening og konkurranser.

I en annen fase av karrieren er Oddvar Brå som forteller om sitt usedvanlig innholdsrike idrettsliv. Sjøl om Brå primært var skiløper, var han også en meget god løper med mange NM-medaljer og f.eks. 29.33,5 som pers på 10000 m. Høydepunktet i karrieren var VM i Oslo der Brå både tok individuelt gull på 15 km og hadde det berømte stavbrekket på stafetten der det ble delt gull med Sovjetunionen. I intervjuet med Kondis får vi vite at mannen som gav Oddvar ny stav, Terje Bogen, på ingen måte skulle vært i Holmenkollen denne dagen.

Marthe Kristoffersen, også hun et kjent fjes i det norske skimiljøet, forteller om seg sjøl i spalten "20 kjappe", mens Hans Christer Holund presenterer sin favoritterskeløkt. Thea Hanssen er første kvinne ut i den nye spalten "Min treningsverden".

I år er det blitt forbud mot bruk av fluorsmurning i skirenn, og Kondis har testa mange av de mest aktuelle fluorfrie alternativa. I bladet finner du også en test av hansker, votter og skoovertrekk for skigåing på kalde vinterdager.

Sven Kilander var i desember i likhet med en rekke andre norske løpere i Valencia for å løpe maraton. Sven har laga en flott reportasje om denne løpebyen der verdenselite og mosjonister møtes, og en meget stor andel opplever gleden over å sette perser og rekorder.

Kondis nr. 1 inneholder også et stort statistikkbilag - "Løpsåret 2023 oppsummert". Her kan du se statistikker på distansene fra 5 km til 24-timersløp og se hvem som er blitt kåret til årets norske langdistanseløpere i kategoriene junior, senior, veteran og ultra.

I februar-nummeret finner du også teststoff, småstoff, faste spalter og ikke minst ekspertpanelet der du kan få svar på spørsmål om trening, skader, kosthold og andre idrettsrelaterte ting du måtte lure på. Det er bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på e-post til kondis@kondis.no.

Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese Kondis nr. 1 i digital utgave her. Fra samme sted vil du som medlem også finne alle utgaver fra og med nr. 9-2021 til og med siste utgave. Den nye digitale versjonen er responsiv slik at sidene lett kan leses også fra mobil og nettbrett. Her finner du alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til og med nummer 7 - 2021.

Hans Christian Tungesvik og Helene Melsom Tungesvik har idrett som sin store felles interesse, og lange skiturer er en av favorittene. (Foto: Bjørn Johannessen)



Karoline Bjerkeli Grøvdals prestasjoner er sentrale når løpsåret 2023 skal oppsummeres. (Foto: Arne Dag Myking)