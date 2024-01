Løpet gikk under svært så krevende forhold på Jeløya utenfor Moss nå i helga. 100 kilometeren starta fredag kveld, og 50 kilometeren lørdag formiddag. Med masse snø tidligere uka og mye regn fredagen var det både vått og tungt. Heldigvis tørka det noe opp på lørdagen, og i og med at 50 km-deltakerne hadde spora til 100 km-gjengen å løpe i, så var det klart lettere for dem.

Løpsleder Fulvio Øksendal forteller til Kondis at alle 100 km-deltakerne løp sammen og bytta på å brøyte løype.

– Ei uke før løpet var det opp mot 1 meter med snø på Jeløya. Regnværet fikk snøen til å krympe en god del slik at snødybden stort sett lå mellom 30 og 60 cm, forteller mannen som er kjent for sine krevende terrengultraløp.

Flere av 100 km-løperne gav seg underveis på den første runden på 50 km, og ingen av de resterende begav seg ut på runde to.

Førstemann i mål på 50 km var svenske Göran Kjærstad Winblad som brukte 9.54.00. Det høres kanskje ikke så imponerende ut med rundt 5 km i timen som snittfart (ca. 12 minutter per km), men under de rådende forhold og i det kuperte terrenget var det en sterk prestasjon.

Raskeste – og eneste fullførende – dame var Birgitte Nyblin-Austgulen som brukte 15.02.55.



O-bakgrunn og erfaring fra utfordrende terreng var nok greit å ha med seg for dagens raskeste mann, Göran Kjærstad Winblad. (Foto: arrangøren)



Det var imidlertid ikke bare djupsnøen som bød på utfordringer for deltakerne. (Foto: arrangøren)

50 km kvinner 1 Birgitte Nyblin-Austgulen Danvik Rønners 15:04:07 50 km menn 1 Göran Kjærstad Winblad OK Moss / Sverige 09:54:00 2 Steinar Uglebakken 11:30:00 3 Harald Ringdal Fysio4 15:02:55 4 Egil Kragl Grenland Ultra Runners/Gjerpen IF 16:56:24 5 Ronny Hansen Vadbakken Ultra 16:56:38 Ole Engen Romerike Ultraløperklubb 05:43:35



Alle resultater



Brodder og staver kom godt med i store deler av løypa. Vinner av kvinneklassen Birgitte Nyblin-Austgulen ser imidlertid ut til å klare seg fint uten staver. (Foto: arrangøren)