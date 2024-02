Langrennsgruppa i Rustad IL har i over 50 år arrangert turrennet Østmarkrunden i Østmarka utenfor Oslo. Årets turrenn, med 15 og 30 km klassisk på programmet, skulle vært arrangert lørdag 3. februar.

På sin nettside melder nå arrangøren at årets renn er avlyst:

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse Østmarkrunden lørdag 3. februar på grunn av liten deltakelse.

Avgjørelsen er tatt av juryen for rennet.

Alle vil få refundert sin startkontingent og vi kommer tilbake til hvordan dette gjøres.

Forholdene er supre i Østmarka nå så ta gjerne turen på egenhånd!

Ingen unik problemstilling

Det var 36 deltakere forhåndspåmeldt til Østmarkrunden da avlysningen av rennet ble bestemt. I fjorårets renn var det 112 fullførende.

På kondis.no har vi også ved tidligere anledninger vært inne på problemstillingen med få påmeldte til turrenn som dermed fører til avlysning.

Les: Skirennenes kamp for å komme tilbake

Også i fjor vinter ble nemlig flere skirenn avlyst på grunn av få påmeldte. Det er vanskelig å vite om den sviktende påmeldingen rett og slett skyldes manglende interesse for å gå turrenn eller om potensielle deltakere "sitter på gjerdet" og venter til siste liten med å melde seg på - ser an vær og føre osv. Uansett årsak kan dette, slik som i dette eksempelet med Østmarkrunden, føre til at renn blir avlyst. På lengre sikt kan kanskje også renn bli nedlagt.

Det kreves omtrent like mye å arrangere turrenn for 30 deltakere som for 300. Om man som deltaker da venter med å melde seg på til tett opptil arrangementsdatoen, så risikerer man at rennet blir avlyst på grunn av for få påmeldte. Sein påmelding er en utfordring arrangører av turrenn må håndtere i tillegg til at vær- og snøforholdene alltid er en usikker faktor. Tidlig påmelding gjør derimot arrangementets administrasjon lettere og mer forutsigbart.

Oppfordringen til dere som er glade i turrenn er dermed som følger:

Vis interesse ved å melde dere på som deltaker i turrenn. Dette bidrar både økonomisk til arrangørene og viser samtidig arrangørene at innsatsen deres er høyt verdsatt. Dette igjen øker sannsynligheten for at turrennene vil leve videre.





Langrennsgruppa i Rustad IL har i år avlyst Østmarkrunden på grunn av få påmeldte. (Foto: arrangøren)