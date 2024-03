Mennenes løp

Mennene og kvinnene startet samlet kl. 12, og det ble satt fart fra startskuddet smalt med Vebjørn Moen, Team Eksjöhus, i front fulgt av en gruppe på fem løpere: Magnus Vesterheim, Team Kaffebryggeriet; Thomas Ødegaarden, Team Eksjöhus, Erik Ola Jorde, Team NTNUI Sweco; Brian Holmstrøm, Valnesfjord IL; og Magnus Waaler, Team Front Rustad IL. Etter 6 km ble luka tettet før en gruppe bestående av Ødegaarden, Vesterheim, Moen og Waaler kom løs.

Med fortsatt 28 km igjen til mål fikk Thomas Ødegaarden en luke, og han vant fort terreng i forhold til forfølgerne. En snau mil senere hadde han nesten ett minutts forsprang. Ved den siste mellomtiden var løpet i praksis avgjort da ledelsen var økt til over to minutter. Thomas Ødegaarden kunne deretter sikre seieren med totaltida 2:00:32. Teamkollega Vebjørn Moen sikret dobbeltseier til Team Eksjöhus et par sekunder foran Team Kaffebryggeriets Magnus Vesterheim fire og et halvt minutt senere.

Dagens frontfigur i Bodøs gater, Thomas Ødegaarden. (Skjermbilde fra Ski Classics)

10 beste menn: 1 Thomas Ødegaarden Team Eksjöhus M21-30 2:00:32.0 +0:00.0 2 Vebjørn Moen Team Eksjöhus M21-30 2:05:07.0 +4:35.0 3 Magnus Vesterheim Team Kaffebryggeriet M21-30 2:05:09.0 +4:37.0 4 Magnus Waaler Rustad IL / Team Front Rustad M31-40 2:08:46.0 +8:14.0 5 Erik Ola Jorde Team Ntnu Sweco M21-30 2:13:31.0 +12:59.0 6 Brian Holmstrøm Valnesfjord IL M21-30 2:19:51.0 +19:19.0 7 Jakob Sørlie Pettersen Melbo IL M21-30 2:20:00.0 +19:28.0 8 Erling Aalvik Kvam Langrenn- og SSK M31-40 2:21:36.0 +21:04.0 9 Tiziano Conti Tesero M31-40 2:22:54.0 +22:22.0 10 Lauritz Sogn-Larssen NTNUI - Ski / Team Ntnu Sweco M21-30 2:23:15.0 +22:43.0

Kvinnenes løp

Den store favoritten, Magni Smedås, Team Eksjöhus gikk direkte i brudd i kvinnens oppgjør med Tale Bruheim Breding, Team Elon Midt Norge som den nærmeste hele to minutter bak allerede etter 13 km. Duoen Hanna Sandholt Hansen, Team NTNUI Sweco og Tereza Hujerová, Team Robinson Trentino fulgte ytterligere minuttet bak.

Ved siste passering hadde Magni Smedås en komfortabel ledelse på vel åtte minutter og kunne nyte de siste kilometerne inn til mål i Bodø sentrum. Dalsbygdingen fullførte den første utgaven av Marcialonga Arctic Ski Race som sjette løper totalt på tida 2:16:17. Tale Bruheim Breding, Team Elon Midt Norge, holdt andreplassen slått med 11:06 til slutt. Oda Nerdrum, Team Kaffebryggeriet gikk seg opp til en sikker pallplass.

Et blid Magni Smedås blir intervjuet på engelsk av NRK. (Skjermbilde fra Ski Classics)

10 beste kvinner: Pl Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Magni Smedås Team Eksjöhus K21-30 2:16:17.0 +0:00.0 2 Tale Bruheim Breding Henning Skilag K21-30 2:27:23.0 +11:06.0 3 Oda Nerdrum Team Kaffebryggeriet K21-30 2:30:58.0 +14:41.0 4 Hanna Sandholt Hansen NTNUI - Ski K21-30 2:33:01.0 +16:44.0 5 Tereza HUJEROVA K21-30 2:37:34.0 +21:17.0 6 Lene Pedersen 330 Skvadron Bodø K41-50 2:51:33.0 +35:16.0 7 Lena Elveos Kjelstrup Innstranda il K17-20 3:00:35.0 +44:18.0 8 Anja Meisler Bodø Bauta K31-40 3:04:59.0 +48:42.0 9 Terhi Holster Bodø K51-60 3:15:04.0 +58:47.0 10 Mona Ågnes Nobil Bodø K51-60 3:27:29.0 +1:11:12.0

