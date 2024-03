Anniken Årebrot, FIK Orion vant 600m i KS på ny Bamserekord med 1,33,13, en forbedring på 1,65 sekund av hennes egen stevnerekord for et år siden. 22-åringen fra Fredrikstad som representerer FIK Orion på andre året, hadde en meget god sesong i fjor da hun gikk opp på distanse og satset på 800 m. Under fjorårets U23-EM i Espoo i Finland perset hun på distansen med 2,06,14. På 600 m utendørs hadde hun i fjor 1,32,54. Anniken viste gode avslutteregenskaper på sin nye spesialdistanse og har tydelig beholdt farten i kroppen. Lørdag persen hun også da hun deltok på 60 m og ble nr. 2 i KS med 8,61.

Ole Håkon Bråten Ryen, Nesbyen IL hadde bestetid på herresiden med 1,27,59 som vinner av G18/19 tett fulgt av Sander Ekeberg, FIK Orion med 1,28,87.

Pallen i G-18-19 med (fra venstre) andremann Sander Ekeberg fra FIK Orion, vinneren Ole Håkon Bråten Ryen og treeren Simen Frogner, begge Nesbyen IL. (Foto fra FIK Orions facebookside)

FIK Orions nettsider

Alle resultater fra Bamselekene

Alle resultater på 600 m lørdag: