God deltakelsen og ganske så gode forhold

Det var mildt vårvær, noe regn før start, men det ble fine forhold, ikke noe vind å snakke om for de totalt 45 deltakerne, derav 15 stk i trimklassa.

Herreklassen

Øystein Ulekleiv, Dombås IL vant med tiden 19:58. Nummer to ble Axel Strålin med tiden 20:18. Nummer tre ble Stian Nedrelid, VTI-Friidrett/Tartanmandag tiden 21:36.



Dameklassen

Ragnhild Paulsen, VTI-Friidrett vant med tiden 29:34. Anette Hauger ble nummer to med tiden 31:29. Tredjeplassen tok Lillian Auflem Øye, Ørsta IL med tiden 34:19.

Premier for deltakelse

Marcus Kemp Vedeler, Eid IL og Ulf Magne Eikås, Stryn med premie for deltakelse. Marcus for 95 Rotevatnet rundt og Ulf for 65 ganger. Kondis og arrangøren gratulerer.



Flere bilder på facebooksiden til Kondis Møre & Romsdal.



Neste utgave blir også i april

Pga utsatt april utgave grunna påske blir neste utgave Rotevatnet også i april, nærmere bestemt søndag 28.april kl. 12.00. Følge med på facebooksiden til Volda i Vinden IL.



Løypererekordene for Rotevatnet Rundt er følgende

Håkon Stavik, Ålesund FIK - 19:01 i november 2018

Anne-Marit Brautaset- 21:41 i august 2023

ROTEVATNET RUNDT 7. april 2024 Resultat (utsatt løp fra 31. mars 2024) KVINNER Under 18 år 13 Irja Øye Davidsen 45.03 20 Olava Bergmann-Løvold, ØIL Friidrett Trimklasse 18 - 29 år Elin Burås Sylte Trimklasse 30 - 39 år 8 Anette Hauger 31.29 11 Lillian Auflem Øye, Ørsta IL 34.19 40-49 år 3 Ragnhild Paulsen, VTI-Friidrett 29.34 25 Ingunn Melbø, VTI-Friidrett 37.44 May Brit Roseth Trimklasse Frida Gilberg Trimklasse MENN Under 18 år 26 Tobias Botn, VTI-Friidrett 29.31 27 Kasper Botn, VTI-Friidrett 29.32 19 Erik Bergmann-Løvold, Ørsta IL 30.46 29 Tian Grevedal Stensø 30.51 14 Magnus Øye Hjellbrekke, Volda Skiskyting 44.44 12 Ask Øye Davidsen, Ørsta IL 44.47 30 - 39 år 5 Øystein Ulekleiv, Dombås IL 19.58 31 Axel Strålin 20.18 2 Terje Rebbestad, Tartanmandag 22.14 22 Martin Hauge-Nilsen, Kondis 23.34 21 Sverre Hoggen, Tartanmandag 23.41 7 Webjørn Bergmann, Ørsta IL 26.43 28 Tor Halvar Botn, VTI-Friidrett 29.32 9 Eirik Osborg 30.49 30 Olav Grevedal Stensø 30.51 40 - 49 år 4 Stian Nedrelid, VTI-Friidrett/Tartanmandag 21.36 15 Torbjørn Nes, Tartanmandag 26.34 24 Mads Melbø, VTI-Friidrett 27.19 10 Roger Steinnes, Indre Steinnes Villsaulag 31.15 Hallvar Bergmann, Ørsta IL Trimklasse Marcus Kemp Vedeler, Eid IL Trimklasse Håvard Davidsen Trimklasse Amund Yksnøy Bergmann Trimklasse 50 - 59 år 1 Bjørn Ole Vassbotn, VTI-Friidrett 24.14 18 Gunnar Pöhlmann, Skiclublauf 27.23 17 Frode Rise, VTI-Friidrett 27.36 16 Ulf Magne Eikås, Stryn 35.53 Kjetil Guddal Trimklasse Johann Roppen, VTI-Friidrett Trimklasse 60 - 69 år 6 Arild Stokke, Tartanmandag 26.23 23 Per Sigvald Hoggen, VTI-Friidrett 28.19 Magnar Nilsen, Ørsta Trimklasse Egil Arne Standal, Volda Løpelag Trimklasse Eldar Lund, Hovdebygda Trimklasse 70-79 år Knut Innselset, VTI-Friidrett Trimklasse Per Ernst Lundberg, VTI-Friidrett Trimklasse



Klare til start. Foto Jan Sylte / Volda i vinden IL.





Øystein Ulekleiv, Dombås IL vant med tiden 19.58. Foto: Elin Burås Sylte / Volda i vinden IL.





Nummer to ble Axel Strålin. Foto: Elin Burås Sylte / Volda i vinden IL.





Nummer tre ble Stian Nedrelid, VTI-Friidrett/Tartanmandag. Foto: Elin Burås Sylte / Volda i vinden IL.





Dameklassen vant Ragnhild Paulsen, VTI-Friidrett. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Marcus Kemp Vedeler, Eid IL og Ulf Magne Eikås, Stryn med premie for deltakelse. Marcus for 95 Rotevatnet rundt og Ulf for 65 ganger. Kondis og arrangøren gratulerer. Foto: Martin Hauge-Nilsen.