Det nærmer seg den 62. årgangen av dette tradisjonsrike terrengløpet. 1. mai-løpet har klasser helt ned til 5 år, der distansen er 220 meter. For menn, kvinner, veteraner og juniorer er det Åheimløpet på 3 km som står på programmet.



Arrangøren melder om at de er klare

Status er at dei starta opp igjen i fjor etter fire års pause, og løpet i år er det 62. i rekka. I fjor var det 142 deltakere, med 29 stk. som sprang 3 km i variert grasterreng i senior-, junior- eller veteranklassen. Av dem var ni kvinner.



Vinner ble Kristian Nedregård, som fra 2004 av har fjorten seire i løpet og som nylig satte norsk klasserekord på 3000 m i EM innedørs i Polen i mars i år. Med 9.15,10 ble ny norsk rekord i kl. 50-54 år.



I fjorårets løp på Aheim var det ellers god lokal deltaking, og kvinneklassa ble vunnet av Amalie Flister.



Vandrepokaler

Amalie Flister har altså første stikk i vandrepokalen for damer. Kristian vil vinne sin sjette vandrepokal om han stiller og vinner, men at det ventes tøff konkurranse av skarpskodde løpere både fra Nordfjord og Sunnmøre.

Se hjemmesiden til 1.mai løpet.





Start i fjor. Foto: Arrangør.





Start i fjor. Foto: Arrangør.





I aksjon. Foto: Arrangør.





Kristian Nedregård og Amalie Flister. Foto: Arrangør.