Norgesmesterskapet på Bjerkebanen startet med et 2 kilometersløp for jenter, hvor ungdom 15 år, 16 år og 17 år løp sammen.

I den yngste klassen var Ronja Malene Furevik et av de heteste navnene, etter å ha vunnet 1500 meter innendørs i vinter. Hun har mange gode tider å vise til. I 16-årsklassen var Tuva Alme fra Sandnes stor favoritt etter seier både på 800 meter og 1500 meter under UM innendørs. I 17-årsklassen løp også en meget god løper. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa har faktisk europas beste innendørstid på 1500 meter og 3000 meter for ungdom under 18 år.



Tuva Alme tok ledelsen og førte an det meste av veien. (Foto: Samuel Hafsah)



Resultater

Det var Tuva Alme som tok en liten ledelse ut fra start, og hadde en luke på 4-5 meter til nevnte Bekkemoen Torbiörnsson. Luke så ut til å bli noe større etter hvert, men Ull/Kisa-løperen hang på. Hun kastet hanskene, løp inn forspranget og dermed var det mer eller mindre dødt løp da siste av to runder startet. Ida Frøysland fra Førde IL lå på tredjeplass.



Wilma Bekkemoen Torbiörnsson (76), her foran Venus Abraham Teffera (90) og Mia Sofie Skarbøvik (86). (Foto: Samuel Hafsah)



På første halvdel av den siste runden så det fortsatt ut som om Bekkemoen Torbiörnsson hadde noe problemer med å holde kontakten med Alme, men plutselig var de side om side. Da spurten startet 200 meter før mål ble det skikkelig kamp om posisjon. Alme forsøkte hardt og godt, men det var Wilma Bekkemoen Torbiörnsson fra Ull/Kisa som tok seieren med tiden 3.24. Tuva Alme fra Sandnes IL ble nummer to og Venus Abraham Teffera, også hun fra Ull/Kisa, ble nummer tre.

Tuva Alme sikret førsteplassen i klasse 16 år, mens Ronja Malene Indrearne Furevik vant klassen for 15-åringer.



Ronja Malene Indrearne Furevik vant 15-årsklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)





Europas beste under 18 år innendørs. I dag vant hun NM i terreng i klasse 15 til 17 år. (Foto: Samuel Hafsah)

Totalt Jenter 15-17 år

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 76 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL K17 6:41.0 0:00.0 2 71 Tuva Alme Sandnes IL K16 6:42.0 0:01.0 3 90 Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL K16 7:04.0 0:23.0 4 88 Eline Skaar Nittedal IL K17 7:13.0 0:32.0 5 96 Aurora Kanutte Brandt Sande Koll, IL K16 7:14.0 0:33.0 6 74 Ronja Malene Indrearne Furevik Ask Friidrett K15 7:18.0 0:37.0 6 86 Mia Sofie Skarbøvik Sem IF K17 7:18.0 0:37.0 8 77 Amanda Rørvik Førde IL K16 7:27.0 0:46.0 9 91 Ingrid Skaar Nittedal IL K15 7:29.0 0:48.0 10 100 Maia Kulle Andreassen Sportsklubben Vidar K15 7:30.0 0:49.0 11 85 Frida Sønsteby-Larsen Sem IF K15 7:46.0 1:05.0 12 82 Ida Frøysland Førde IL K15 8:01.0 1:20.0 13 92 Erle Vullum-Bruer Utleira IL - Friidrett K15 8:03.0 1:22.0 14 87 Frøy Bøe Løkke Eiker-Kvikk, IF K16 8:05.0 1:24.0 15 99 Olea Kristin Løberg Fladeby IL Runar K15 8:18.0 1:37.0 16 84 Emma Elise Meinert Rød Oppegård IL K16 8:25.0 1:44.0 17 89 Synnøve Kjosavik IL Runar K16 8:30.0 1:49.0 18 70 Vida Myrén Sem IF K16 8:40.0 1:59.0 19 93 Leah Sewali Aalberg Romerike Friidrett K16 44:26.5 20 94 Margrethe Engenes Birkeland Driv Idrettslag K15 0:00.0 21 79 Maren Haave Harstad Nittedal IL K17 0:00.0 22 97 Aurora Langbakk Idrottslaget i BUL K17 0:00.0 23 98 Vilde Måseide Nittedal IL K17 0:00.0 24 95 Thea Hia Ommundsen Hjelmeland IL K16 0:00.0

Resultater klassevis

15 år

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 74 Ronja Malene Indrearne Furevik Ask Friidrett K15 7:18.0 0:37.0 2 91 Ingrid Skaar Nittedal IL K15 7:29.0 0:48.0 3 100 Maia Kulle Andreassen Sportsklubben Vidar K15 7:30.0 0:49.0 4 85 Frida Sønsteby-Larsen Sem IF K15 7:46.0 1:05.0 5 82 Ida Frøysland Førde IL K15 8:01.0 1:20.0 6 92 Erle Vullum-Bruer Utleira IL - Friidrett K15 8:03.0 1:22.0 7 99 Olea Kristin Løberg Fladeby IL Runar K15 8:18.0 1:37.0 8 94 Margrethe Engenes Birkeland Driv Idrettslag K15 0:00.0





16 år

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 71 Tuva Alme Sandnes IL K16 6:42.0 0:01.0 2 90 Venus Abraham Teffera Ullensaker/Kisa IL K16 7:04.0 0:23.0 3 96 Aurora Kanutte Brandt Sande Koll, IL K16 7:14.0 0:33.0 4 77 Amanda Rørvik Førde IL K16 7:27.0 0:46.0 5 87 Frøy Bøe Løkke Eiker-Kvikk, IF K16 8:05.0 1:24.0 6 84 Emma Elise Meinert Rød Oppegård IL K16 8:25.0 1:44.0 7 89 Synnøve Kjosavik IL Runar K16 8:30.0 1:49.0 8 70 Vida Myrén Sem IF K16 8:40.0 1:59.0 9 93 Leah Sewali Aalberg Romerike Friidrett K16 44:26.5 10 95 Thea Hia Ommundsen Hjelmeland IL K16 0:00.0





17 år