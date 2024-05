1500 m menn

Sigurd Tveit la seg lengst framme fra start i den norske trioen i et samlet felt på den første runden som gikk på ordinære 60 sekunder. Danske Jeppe Risvig tok over etter haren hadde gjort sitt, men da klokka ringte var det åtte mann store feltet fortsatt godt samlet. Svenske Jonathan Grahn fikk til angrep på nest siste langside, men i siste sving kom Sigurd Tveit med lange klyv og var helt uimotståelig på oppløpet. Danske Christoffer Frost-Jensen Johansen fikk slengt seg foran Jonathan Grahn på målstreken og tok sølvet. De to andre nordmennene, Ferdinand Kvan Edman og Esten Hansen Møllerud-Hauen fulgte på 4. og 5. plass, henholdsvis ett sekund og halvannet sekund bak lagkameraten.

- Det ble et taktisk løp, kommenterte Sigurd Tveit til stadionspekeren og avslørte at han hadde god tro på spurten sin med sin bakgrunn fra 800 m.

1 Sigurd Tveit 00 NOR 3:44.54 2 Christoffer Frost-Jensen Johansen 97 DEN 3:44.99 SB 3 Jonathan Grahn 04 SWE 3:45.04 4 Ferdinand Kvan Edman 93 NOR 3:45.61 SB 5 Esten Hansen Møllerud-Hauen 03 NOR 3:46.06 SB 6 Jeppe Risvig 01 DEN 3:47.46 7 Andreas Lindgreen 98 DEN 3:47.83 8 Arvid Öhrn 94 SWE 3:49.30 SB Victor Wahlgren 02 SWE DNF

1500 m kvinner

Det var fire norske av de seks løperne i 1500 m-feltet for kvinner i Malmø. Islandske Aníta Hinriksdóttir som har en pers på 4:06 fra en del år tilbake, ledet fra start til mål etter at haren hadde gjort jobben. Ingeborg Østgård lå i andreposisjon hele veien. Den dravillige islendingen var sterkest også på oppløpet og holdt unna med 6 tideler på Ingeborg og løp inn til seier på 4:19.13. Kristine Lande Dommersnes og Selma Løchen Engdahl fulgte på de neste plassene med sekundets avstand innbyrdes mellom alle i den norske trioen. Ina Halle Haugen kom inn på 4:26.89. Alle med unntak av svenske Emilia Lillemo satte sesongbeste i Malmø.

Ingeborg Østgård da hun løp inn til gull på 1500 m under NM innendørs i Steinkjer i vinter. (Foto: Arne Dag Myking)