På 1500 m for menn var det to heat. Trond Einar Moen Pedersli var hare i det første heatet og holdt jevn fin fart helt til én runde gjenstod. Da tok Mathias Moen over, mens Karl Oraug Rygh gikk forbi midt i siste sving og vant med drøye sekundet.

Minst like viktig var det nok for Karl Oraug Rygh å klare ei tid under 4 blank. Karl fyller ikke 15 år før i august, og det er faktisk bare fire andre norske gutter i 15-årsklassen som noen gang har løpt 1500 m under 4 minutter. Klasserekorden har Jakob Ingebrigtsen med 3.48,37, men fram til Andreas Fjeld Halvorsen på andreplass er det bare 3 sekunder. Det forteller mye om nivået til Karl som i tillegg til å løpe for Tjalve, går på ski for Lyn og løper orientering for Nydalen Skiklubb.

Mathias Moen holdt unna for resten av feltet og ble nummer to. Fire mann klarte ei tid under 4.02, så her var det jevnt. Det andre heatet ble vunnet av Martin Sølvberg Tjelle på 4.05,03. Her var det seks mann som løp under 4.08.

På damesida var deltakelsen mindre - med fire fullførende. Madelène Wanvik Holum skilte seg klart ut og vant på pene 4.33,65. Med det var hun knappe 4 sekunder bak persen som hun satte i fjor. Junioren Norah Sand-Hanssen ble nummer to med 4.52,62.

På 5000 m var det satt opp miksheat. Ingrid Helene Nyhus var eneste dame og vant følgelig med 17.05,40 som sluttid. Raskest av de 13 mennene var Håkon Mindrebøe som løp på 15.22,11 med Matias Brekkå på andreplass, 7 sekunder bak.

Malin Holesveen som har 800 m som hoveddistanse, testa farten på 400 m og løp på 55,83, noe som er sekundet bak persen som hun satte i fjor. Bare 17 år gamle Lilje Lopez Patey satte pers og vant på 55,76.



1500 m menn, heat 1 1 Karl Oraug Rygh U16B TJALV 3:59.25 2 Mathias Moen M35 VIDAR 4:00.42 3 Eivind Klokkehaug SM VIDAR 4:01.41 4 Haakon Engelsen Berg SM VIDAR 4:01.79 5 Jonas Njerve SM VIDAR 4:11.25 6 Adrian Monkvik U18M SARP 4:17.53 7 Henning Hellebust SM VIDAR 4:29.47 8 Isak Eliassen Løkke U18M SEM 4:39.42 Trond Einar Moen Pedersli SM VIDAR DNF 1500 m menn, heat 2 1 Martin Sølvberg Tjelle U18M NITT 4:05.03 2 Sigurd Ruud Skjeseth SM ORION 4:06.32 3 Mathias Hoelsveen U20M RAU 4:06.45 4 Elias Haugen Torjussen U18M VIDAR 4:06.66 5 Kristian Ulriksen M35 TRL 4:07.08 6 Ulrik Jåvoll Hagen U18M BRNDB 4:07.46 7 Tesfay Brhane SM MOELV 4:23.59 8 William Bratsberg U23M BRVHA 4:28.87 1500 m kvinner 1 Madelène Wanvik HOLUM SW VIDAR 4:33.65 2 Norah SAND-HANSSEN U20W EIKKV 4:52.62 3 Malin HØNTORP U20W OPP 5:12.06 4 Hennie STRAND-OMRENG U16G TJALV 6:10.11 5000 m miks 1 Håkon MINDREBØE SM OSI 15:22.11 2 Matias BREKKÅ SM VIDAR 15:29.15 3 Erlend BERGER SM VIDAR 15:33.50 4 Tore KLUNGLAND SM BIF 15:34.35 5 Dina Anjara Herilanto RANDRIANAMPIANTSOA SM VIDAR 15:39.54 6 Morten Olsen DALHAUG SM VIDAR 15:39.80 7 Ulrik Moen ØDEGÅRD M35 VIDAR 15:41.29 8 Mathias MØLLER SM VIDAR 15:50.05 9 Atle Wendel SCHEIE SM TJALV 15:52.16 10 Andreas TORSVIK SM BJARG 16:16.92 11 Halvor MYHRVOLD SM VIDAR 16:17.76 12 Olaf Hedberg SISSENER M35 TROO 16:31.65 13 David Stefan RIEGER SM OSI 16:47.55 1 Ingrid Helene NYHUS SW VIDAR 17:05.40



Inger Helene Nyhus fra SK Vidar vant 5000 meteren. Her ser vi henne mens hun enda bodde i Trøndelag og løp for Strindheim. (Arkivfoto: Roger Midtstraum)