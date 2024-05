Åndalsnesløpet er på 5 km og har for det meste grus som underlag. Løypen er litt kupert i midtpartiet og er blitt litt forlenget etter at Romsdalshallen dukket opp i traséen for et par år siden. Løyperekordene har Karoline Bjerkeli Grøvdal på på 15.59 og Johan Bugge med tiden 15.12 i den litt kortere varianten.

Ingeborg Synstnes Hole, Åndalsnes IF vant kvinneklassen med tida 17.34. Det er 2 sekund raskere enn tida hun hadde i fjor. Hun virker å være i god form. Nå venter EM og VM i motbakkeløp i løpet av sommeren. Til høsten drar 17-åringen Ingeborg til Lillehammer for å gå på NTG på langrennslinja.

Beste mann blei Johan Bugge, Eidsvåg IL på tiden 15.53. I fjor vant Johan løpet på 15.28, men Johan er først og fremst motbakkeløper.

Arrangementet hadde 228 deltakere. 115 løp 5 km og 113 deltok i barneløp.

Det var varmt på Åndalsnes i dag. Vi målte 25 grader ved start, men det skyet til etterhvert og vi merket også noen regndråper på slutten av løpet.

Allerede etter noen hundre meter leder Johan Bugge klart

Petter Engdahl blir nest beste herreløper, i år som i fjor

Fra starten i løpet ser vi Tord Mathias Berget Hareland (62) som blir nummer tre i klassen menn. Startnummer 68 er Mads Gjethammer som blir nummer 6 i klassen menn. Startnummer 81 er Runar Ødegård som blir femtemann. Ingeborg Synstnes Hole (41) ligger også langt framme

Fra starten ser vi også Brynhild Synstnes (67) som blir tredje beste kvinne i mål. Startnummer 13 er Ida Brakstad Orset som tar fjerdeplassen i kvinneklassen

Vi er fremdeles på grusveg langs elva Rauma, men nå nærmer vi oss mål. Tord Mathias Berget Hareland (62), Ingeborg Synstnes Hole (41) og Bjørnar Skjeflo Unhjem som totalt blir nummer fire

Nora Serres blir nest beste kvinne i mål

Ida Brakstad Orset tar tredjeplassen, her med Romsdalstind i bakgrunnen

Man bygde Romsdalshallen midt i traséen og da må man løpe gjennom den for å komme til mål. Startnummer 19 er Ole Jørgen Gården

På veg langs Rauma mot mål