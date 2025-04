lldsjelene bak Ørsta fjellmaraton inviterer til den 10ende utgava av Ørsta fjellmaraton lørdag 14.juni. Det er distanser på maraton, halvmaraton og 7,2 km, men i år blir det ekstra fokus på den lengste distansen som er ett av to norske uttaksløp til VM i fjelløp i Spania til høsten.

Ørsta fjellmaraton blir et av 2 uttaksløp til VM i fjelløp 27. september (maraton) som arrangeres i spanske Canfranc, i pyrineene midt mellom Andorra og San Sebastian.

Det andre uttaksløpet er Meråker Mountain challenge 2.august.

Jonas Hesthaug håper å komme til VM

En av de som vil prøve å kvalifisere seg til VM, og som kommer til Ørsta i juni er Jonas Hesthaug, Jonas deltok på Ørsta fjellmaraton i 2018 og satte da løyperekorden på maraton som enda står seg.

Vi spurte Jonas om hans planer for kommende sesong. Jonas forteller at sidan uttaket til VM er basert på internasjonale prestasjonar og prestasjon i kvalik-løp er det viktig for han å delta på eit av kvalik-løpa. Då passa det bra at eit av dei var på Sunnmøre, ikkje så langt unna Stranda, der han bur no. Ellers er timinga til Ørsta også ganske god med tanke på på at hans første internasjonale løp blir i Snowdonia i Wales på 17. mai. Medan det neste store planlagte løpet Jonas skal delta på er i august. I tillegg har Jonas vore med på Ørsta Fjellmaraton før. Ei fin og variert løype, så han håper og forventer å slå tida si frå 2018.



Ellers flere toppløpere påmeldt og det blir nok enda flere

Anders Haga er også påmeldt. Anders tok blant annet i august i fjor en knallsterk 7. plass i det tøffe skyrunningløpet som går i en løype under det ikoniske fjellet Matterhorn.

Liste over påmeldte



Tre distanser

Ørsta Fjellmaraton er fjelløpet midt i hjertet av Sunnmørsalpane, arrangementet med hilse og heieplikt. Det er tre distanser å velge mellom: Hel- og halvmaraton (42.2km og 21.1km) og i tillegg en løype på 7.4km for de som liker kortere distanser. I tillegg til eget barneløp som går på marka ved start/mål-område for dei andre distansene.

Løypa for halvmaraton og heilmaraton er lik, men sistnevnte snur etter ei runde og spring motsatt veg tilbake. Der vil dei møte deltakarane på halvmaraton (som startar seinare). Løypa går hovedsakleg på god sti og skogsvei.

Les mer om løypa her: Om løypa og løpet

Masse annen info finner du her:

Alle foto: Ørsta Fjellmaraton om ikke annet er oppgitt.





Full innsats under barneløpet. Foto: Ørsta Fjellmaraton.





Informasjon før start. Foto: Ørsta Fjellmaraton.





Vel blåst! med stil! Foto: Martin Hauge-Nilsen / Ørsta fjellmaraton.





Tidlig krøkes. Foto: Martin Hauge-Nilsen / Ørsta fjellmaraton.





Ørsta og Ørstafjorden bak. Foto: Stig Hole