Terrenget bestod av barskog med noen åpne områder, enkelte tettere partier og moderat kupering. En del stier, lysløype og noen tømmerslep. Kartet, Adolfsfors, var synfart i 2022 og var i målestokk 1:7500 med ekvidistanse 5 meter.

Her er en løper med sterk hodelykt på vei mot mål. (Foto: Stein Arne Negård)

Den årlige kappestriden mellom Sverige og Norge

Natt-orienteringen helt på grensen består av fire etapper der de tre innledende løp vekselvis med fellesstart og fristart leder fram til en avsluttende jaktstart. De to beste resultatene fra de tre innledende etappene legger grunnlaget for tidsdifferansene på jaktstarten som arrangeres av Brandval/Kongsvinger OK kommende onsdag, 29.10

Det er innlagt en landskamp mellom norske og svenske deltagere som en uhøytidlig men prestisjefylt kappestrid mellom brødrefolkene i grenselandet. Det landet som ender opp med flest poeng etter fire etapper vinner landskampen.

Kveldens løyper:

Långa Natten - 4,8 km: herrer, damer

Korta Natten - 3,6 km: herrer, damer

Lätta Natten - 1,6 km: Åpen

Långa Natten og Korta Natten hadde spredning/gaflet løyper. I de to korteste løypene er det lov å løpe i par. I den «Letta natten» er det lov å «skygge» deltagerne.

Sju Långa natten-løpere er startklare. (Foto: Stein Arne Negård)

Poengberegning:

25 p til nr. 1, 22p til nr. 2, 20p til nr. 3. 19 poeng til nr. 4, 18 poeng til nr. 5, osv. Alle deltagere som stiller til start får min. 5 poeng. 1 poeng = 5 sekunder forsprang i jaktstarten.

De beste i Nattjakta#3

Den lengste løypa ble vunnet av Olivia Hahn og Eivind Lande. Mellomløypa ble vunnet av Stella Axelsson og Anders Johansson den korte løypa ble vunnet av Sven-Arne Nilsson.

Etter løpet ble det servert hamburger med brød og saft. Det var også et vegetariansk alternativ. (Foto: Stein Arne Negård)

Stella Axelsson (til venstre) og Kristin Johansson diskuterer kart og løype. (Foto: Stein Arne Negård)

Resultater:

Långa natten herrar Plac Namn Organisation Tid Diff Km-tid 1 Eivind Lande Eidskog OL 42:21 08:49 2 Andreas Blomgren OK Hierne 42:33 +0:12 08:51 3 Martin Norlander Västvärmlands OK 42:49 +0:28 08:55 4 Antti Jokinen Lahden Suunnistajat-37 44:20 +1:59 09:14 5 Oddgeir Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 56:50 +14:29 11:50 6 Philip Føyen Eidskog OL 1:08:30 +26:09 14:16 Långa natten damer 1 Olivia Hahn OK Linné 44:02 09:10 Korta natten herrar 1 Anders Johansson Västvärmlands OK 37:17 10:21 2 Hans Terje Nesbråten Grue IL 38:56 +1:39 10:48 3 Magnus Jonsson Västvärmlands OK 39:07 +1:50 10:51 4 Jo Christer Frysjøenden Brandval/Kongsvinger OK 42:26 +5:09 11:47 5 Aleksander Tangen Holtet Eidskog OL 42:38 +5:21 11:50 6 Roar Løvtjernet Brandval/Kongsvinger OK 43:19 +6:02 12:01 7 Martin Ekholm Västvärmlands OK 43:29 +6:12 12:04 8 Tor Solbergseter Austmarka IL 43:42 +6:25 12:08 9 Tord Jansson Västvärmlands OK 43:44 +6:27 12:08 10 Rolf Andersson Västvärmlands OK 43:48 +6:31 12:10 11 Jonas Backlund Västvärmlands OK 43:59 +6:42 12:13 12 Stein Arne Negård Vang OL 44:08 +6:51 12:15 13 Ulf Bengtsson Västvärmlands OK 44:41 +7:24 12:24 14 Gunnar Michold Västvärmlands OK 44:58 +7:41 12:29 15 Jonas Samuelsson Deje SF 46:43 +9:26 12:58 16 Svein Okuweh Thorsberg Grue IL 47:17 +10:00 13:08 17 Kurt Nilsson OK Hierne 47:38 +10:21 13:13 18 Ole Rognstad Brandval/Kongsvinger OK 48:30 +11:13 13:28 19 Harald Østbye Elverum OK 48:43 +11:26 13:31 20 Martin Skytteren Odal OL 49:20 +12:03 13:42 21 Bjørn Olav Bergsløkken Grue IL 50:09 +12:52 13:55 22 Leo Östlund Västvärmlands OK 55:25 +18:08 15:23 23 Thomas Östlund Västvärmlands OK 1:17:23 +40:06 21:29 24 Kenneth Svensson Västvärmlands OK 1:23:28 +46:11 23:11 25 Herman Bakke Løten o-lag 1:26:27 +49:10 24:00 Korta natten damer 1 Stella Axelsson Västvärmlands OK 43:11 11:59 2 Kristin Johansson Västvärmlands OK 43:34 +0:23 12:06 3 Maria Dåverhög Västvärmlands OK 46:53 +3:42 13:01 4 Lene Margrethe Steinbekken Lunderseter IL 55:24 +12:13 15:23 5 Karina Östlund Västvärmlands OK 55:34 +12:23 15:26 Lätta natten 1 Sven-Arne Nilsson Västvärmlands OK 17:59 11:14 2 Mette Solbergseter Austmarka IL 18:40 +0:41 11:40 3 Christer Holt OK Hierne 18:46 +0:47 11:43 4 Odd Hauger Brandval/Kongsvinger OK 20:36 +2:37 12:52 5 Klaus Engen Eidskog OL 23:18 +5:19 14:33 6 Leo Carlsson OK Hierne 24:27 +6:28 15:16 7 Oddvar Gravingen OK Hierne 40:17 +22:18 25:10

