Åsane Løpskarusell har blitt et fast innslag på løpefronten i bydelen rundt IKEA-bygget i Bergen, altså i Åsane. Dette bygget er også start- og målområde for karusellen, og parkeringsplassene her kan også benyttes.

Det er allerede påmeldt 165 deltakere til årets karusell.

Det blir i alt 8. løp i Åsane Løpskarusell i 2025:

23.januar - 13.februar - 6.mars - 27.mars - 28.august - 18.september - 2.oktober - 23.oktober

Løpsdag er torsdag. Starten går klokken 19:00.