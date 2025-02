Klara Helen Homlung Prøitz løp til seier og pers i J15

Først ut av de to klassene fredag kveld, var Jenter 15, hvor åtte løpere stod på startstreken. Det ble satt fin fart fra start, og flere jenter løp i mål til ny pers på distansen.



Raskest av alle var Sarpsborg-løperen Klara Helen Homlung Prøitz. Hun vant klassen ganske overlegent, og forbedret også persen sin fra 4.43,46 til 4.39,01. På andreplass fulgte Agathe Espevik Thorsen fra Gjesdal IL. Hun har tidligere løp så sterkt som 4.39,43, men det var i mikset heat. Fredag kveld løp hun på 4.53,99. På tredjeplass kom Ricce Christine Lind Furnes. Hun løp på 4.57,12 denne kvelden.



Klara Helen Homlung Prøitz var best i J15. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Agathe Espevik Thorsen inn til andreplass. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Ricce Christine Lind Furnes har her noen meter tilbake til Hermine Marie Opsahl Torgersen. I mål ble Ricce nummer tre. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)





Plass: Startnr: Navn: Klubb: SB: PB: Resultat: 1 341 Klara Helen Homlung Prøitz Sarpsborg IL 4,43,46 4,43,46 4,39,01 New PB 2 97 Agathe Espevik Thorsen Gjesdal IL 4,57,47 4,39,43mx 4,53,99 New SB 3 247 Ricce Christine Lind Furnes Laksevåg Turn og IL 5,07,10 4,55,59 4,57,12 New SB 4 140 Mathea Johnsen-Kræmer IK Hind 5,09,04 5,00,68 New PB 5 436 Hermine Marie Opsahl Torgersen Ullensaker/Kisa IL 4,59,62 5,10,97 6 316 Anna Børset Rindal IL 5,11,88 5,21,62 7 200 Ingrid Emilie Bjøringsøy IL Norodd 5,38,83 5,38,83 5,25,83 New PB 8 311 Solveig Selle Østgård Ranheim IL 5,33,87 5,31,34 New PB



Helen Guldseth Ørstavik vant klasse J16 år

Like etter at J15-jentene løp i mål, startet klasse Jenter 16 år. Her var det syv løpere til start, og det var Koll ILs Helene Guldseth Ørstavik som vant med relativt god margin. Hun løp i mål til tiden 5.05,27. På andreplass kom Mia Mathilde Andersen fra Tyrving, som løp på 5.10,88. Tredjeplassen gikk til Hennie Strand-Omregn fra Koll IL. Hun forbedret persen sin med godt over halvminuttet, og noterte 5.12,02.



Helene Guldseth Ørstavik inn til seier. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Mia Mathilda Andersen (424) og Hennie Strand-Omreng (225) kommer inn til hhv. 2. og 3. plass. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Alma Rønningen (370) ble nummer fire i mål. Her foran Ingrid Engen. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)