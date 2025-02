Dagen etter at Narve Gilje Nordås løp inn til ny norsk rekord på 3000 meter innendørs, løp amerikanske Grant Fisher og Cole Hocker raskere enn noen annen har gjort innendørs på distansen.



Historisk duell på 3000 meter

Det var knyttet store forventninger til 3000-meteren under Millrose Games, og løpet overgikk alt av forhåndshype. Grant Fisher og Cole Hocker presset hverandre til strålende tider i en duell som endte med at Fisher satte ny verdensrekord med 7.22.91 - over et sekund raskere enn Lamecha Girma sin tidligere rekord på 7.23.81, skriver World Athletics.

Fisher lå lenge i tet, men Hocker tok over med tre runder igjen og satte opp farten i jakten på verdensrekorden. Fisher bet seg fast, og da oppløpet nærmet seg, slo han kontra og passerte Hocker like før målstreken. Hocker fikk en bitter-søt andreplass med 7.23.14, også han under den tidligere verdensrekorden.

- Jeg er litt i sjokk. Jeg trodde kanskje vi kunne slå den amerikanske rekorden, men dette - det er helt utrolig, sa Fisher til NBC, ifølge Flotrack.

I feltet bak de to stjernene ble det satt flere nasjonale rekorder. Jimmy Gressier løp inn til fransk rekord med 7.30,18, mens australske Ky Robinson fulgte rett bak med 7.30,38, også det nasjonal rekord.



Se løpet her

Nuguse med verdensrekord på én engelsk mil

Litt over en time etter Fishers bragd, var det duket for en ny historisk prestasjon. Yared Nuguse vant Wanamaker Mile for tredje år på rad og gjorde det med stil: 3.46.63 er den raskeste tiden innendørs noensinne, og han slo dermed Yomif Kejelchas tidligere verdensrekord på 3.47,01, skriver Olympics.com.

Nuguse tok kommandoen etter at haren dro feltet gjennom 1000 meter på 2.20,49. Verdensmester Josh Kerr skulle egentlig være med i duellen, men trakk seg rett før start på grunn av sykdom. Det gjorde at Nuguse fikk styre løpet i front, med Hobbs Kessler jagende like bak. På de siste meterne kjempet Nuguse seg først til målstreken og sikret en historisk tid.

- Jeg har fått mer selvtillit etter OL. Jeg er ikke redd for å ta teten lenger. Jeg visste at hvis jeg slapp opp på farten et eneste sekund, ville noen passere meg. Så jeg ga alt hele veien, sa Nuguse etter løpet, ifølge Let's Run.

Kessler løp også inn til en fantastisk tid på 3.46,90, mens australske Cam Myers imponerte med 3.47,48, som er verdens beste tid i U20-klassen.



Se løpet her

Hva betyr dette for sesongen videre?

Det ser ut som om det er stor grunn til å glede seg til løpssesongen 2025. Fisher har allerede annonsert at han vil jakte den amerikanske rekorden på 5000 meter neste uke under BU David Hemery Valentine Invitational. Samtidig vil Hocker og Nuguse garantert være sterke kandidater på 1500 meter og mile-distansen utover sesongen. Kommende sesong byr jo også på et friidretts-VM i Tokyo.



Resultater 3000 meter

Plass Navn Team/Brand Tid 1 Grant Fisher Nike 7:22.91 2 Cole Hocker Nike 7:23.14 3 Jimmy Gressier Kiprun 7:30.18 4 Ky Robinson OAC 7:30.38 5 Dylan Jacobs OAC 7:30.45 6 Cooper Teare Nike 7:30.62 7 Olin Hacker Hoka NAZ Elite 7:38.52 8 Adam Fogg UA Mission Run Baltimore 7:40.84 9 Oliver Hoare OAC 7:45.42 10 Stewart McSweyn Nike 7:45.46



Resultater 1500 meter