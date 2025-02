Det var silkeforhold, kaldt og nydelige spor og løyper denne tirsdagskvelden, og det satte mange pris på.

Starten på karusellrennet gikk klokken 18:00. Det var totalt 13 som stilte til start, og mange av dem var energiske og ivrige. Rennet var 3 runder á 4 km, altså totalt 12 km.

Klare for start i det fjerde rennet i Sparebanken Sør Skikarusell 2025. (Foto: Sverre Larsen)

Vinner i klassiskløypa Gjermund Steinsland syntes at forholdene ikke kunne bli bedre enn de var denne kvelden. Så det var helt ypperlige forhold der rennet gikk. Gjermund gikk på fra start til mål, og så avgjorde han rennet på slutten.

– Jeg gikk jevnt hele veien, men det var kamp fra første stavtak. Jeg måtte posisjonere kreftene godt. Det var virkelig gøy. Jeg fikk en liten luke fra første runde. Det var kamp derfra og inn. Jeg var inspirert av Mathias Holbæk, og ønsket å gjøre det fort og bra, sier Gjermund og smiler fornøyd.

Resultater Sparebanken Sør Skikarusell 2025 4 - 11. februar 2025

Plass Navn Klasse Klubb Tid Menn klassisk 1 Gjermund Steinsland 30-34 møe.no 00:32:40 2 Ole Holbæk 30-34 Holbæk Rør 00:32:45 3 Erik Grasaas 40-44 UIA 00:32:45 4 Arild Isaksen 65-69 Sport 1 00:36:36 5 Frank Salvesen 60-64 Ingen 00:39:15 6 Vidar Fredheim 55-59 00:39:46 7 Ole Lossius 60-64 00:49:39 Kvinner klassisk 1 Tove Andersen Frigstad 55-59 Varodd BIL 00:37:33 Menn fristil 1 Dag Sverre Jølstad 50-54 Kristiansand komm... 00:36:55 2 Fredrik Nordheim Iversen 35-39 Kristiansand Sykk... 00:39:51 3 Tore Nielsen 50-54 Ingen 00:40:13 4 Bjørn Kristensen 60-64 Agder Fylkeskommune 00:40:22 Kvinner fristil 1 Eirin Sangesland 30-34 00:39:39

Bjørn Kristensen (63), deltaker

– Skikarusellen er gøy, og det er viktig at dette er ei hard økt. Det er et lavterskeltilbud, motiverer til mer skigåing og å være med i tilknytning til idrettsmiljøer. Vi ønsker at flere skal hive seg på, så det er viktig å få opp antall deltakere. Man får presset seg, og det er konkurranse og ikke vanlig trening, sier Bjørn og smiler.

– Målet med sesongen er å holde meg i form. Jeg er ikke så opptatt av andre skirenn enn Skikarusellen. Det er fantastisk at vi har en slik skiarena som vi har på Sandrip, sier Bjørn videre.

Bjørn har mange skivenner og skientusiastiske folk med seg og rundt seg. Men han ønsker at flere deltar uansett nivå. Han har nylig padlet (surfski) i Sør-Afrika i 14 dager, og kom hjem på lørdag 8. februar.

Eirin Sangesland Tveit (29), deltaker

– Det er første gang i år som jeg går Skikarusellen. Det er relativt lenge siden sist jeg gikk, men nå får jeg prøvd meg igjen. Det er godt å kjenne at jeg kan presse meg enda noen hakk enn jeg pleier, sier Eirin og smiler lurt.

Eirin har positive minner fra Skikarusellen. Samhold er viktig. Det er konkurranse og man bør være lett på beina.

– Det gjelder å disponere kreftene bra. Formen er god og det er viktig med god teknikk og god gli for å løpe fort på ski, sier Eirin fornøyd.

– Utstyret har litt å si for tidene, så det er viktig med oppdatert utstyr for å gå fort. Gammelt utstyr funker også. Viktigst er kroppsmotoren og formen man har, sier Eirin videre.

Jonas Jahnsson (32), arrangør fra Sparebanken Sør Skikarusell

– Det har skjedd noe nå i Skikarusellen i forhold til de forrige rennene. Vi har hatt en periode med medium forhold, men nå er det glimrende forhold her på Sandrip. Det kommer stadig med noen nye deltakere, og det er gledelig. Jeg debuterte her i Skikarusellen i det 2. rennet, sier Jonas.

– Det som er bra med Skikarusellen er at det er et breddetilbud for skiløpere. Man møter likesinnede her. Man deler kunnskap, skiglede, og det å være sammen om noe. Dette er en perfekt arena for vinter og ski og konkurranse. Vi tar imot alle deltakerne med åpne armer. Mange er nysgjerrige og ivrige og gode som deltar her, og noen av dem er også med på turrenn. På turrenn får man teste seg, og man kan kjenne hvordan det er å ta seg ut, sier Jonas videre.

– Det er mange som liker seg på Skikarusellen, og mange synes at dette er gøy. Stort sett pleier den enkelte å være med på flere renn. Mange går 5 eller 6 skirenn i løpet av sesongen. Man må gå minst 5 skirenn for å bli premiert, avslutter Jonas.