Jakob Asserson Ingebrigtsen skal 13. februar løpe en engelsk mil i et stevne i den franske byen Liévin. Dette har blitt en arena der Jakob gang på gang har levert uforglemmelige prestasjoner. Nå er han klar for å åpne 2025-sesongen med et verdensrekordforsøk på den engelske milen. Ingebrigtsen er rekordholder på denne distansen utendørs, med 3.43,73.

Verdensrekorden innendørs på en engelsk mil er helt fersk, den ble oppgradert av Yared Nuguse i Wanamaker Mile den 8. februar: 3.46.63 er den raskeste tiden innendørs noensinne. Han slo Yomif Kejelchas tidligere verdensrekord på 3.47,01 fra 2019.

I det samme stevne i Liévin deltar også Filip Ingebrigtsen som skal løpe 3000 meter, en distanse han har vist knallform på. I Nordenkampen i Finland klarte Filip EM-kravet med tiden 7.39,97. Han var der under sekundet bak den ferske norske rekorden til Narve Gilje Nordås og sikret seg samtidig familierekorden i Ingebrigtsen-familien.

Fire tidligere seire i Liévin