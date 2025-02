Det klassiske Furusjøen Rundt-rennet på Kvamsfjellet ble arrangert i flott skivær med -11°C og sol lørdag. Hoved-distansen på 45 km er et Ski Classics Challengers-renn og seedingsrenn til så vel Vasaloppet som Birkebeinerrennet og Marcialonga. I tillegg er det distanser på 20 eller 12 km, alle i klassisk teknikk. Totalt 560 løpere fullførte rennet, fordelt på 405 på 45 km, 99 på 20 km og 56 på trimalternativene 12 og 20 km. Som nær sagt alle turrenn i Innlandet økte også Furusjøen Rundt-rennet oppslutningen fra i fjor da 517 fullførte, derav 369 på 45 km.

Gjerdalen-boost

Tord Asle Gjerdalen innledet helga på Kvamsfjellet med sin “prestasjonsboost”, et inspirasjonsforedrag for deltakerne, kvelden før rennet. Ski Classics-legenden viste dagen etter alle konkurrenter ryggen, og med 2:04:37 ble avstanden i mål til Halvor Kleivi, Team Andiamo på 4:44. Edvard Hamilton, Sør-Fron IL fulgte på tredjeplass, 5:22 bak dagens førstepilot. Deretter var det rundt fem minutter ned til dagens fjerde- og femtemann, Kjetil Tyrom fra Gausdal og Mads Buhaug fra Øyer/Tretten IF.

Mens vinner Tord Asle Gjerdalen kunne smile med sine signatur-solbriller, måtte Halvor Kleivi (til v.) og Edvard Hamilton myse mot sola på Kvamsfjellet lørdag. (Foto: Arrangøren)

Det ble levert veteranprestasjoner på høyt nivå på Kvamsfjellet også i år, aller høyest av Nils Berg fra Rustad IL som med 2:22:02 var 15. mann i mål som vinner av 55-59-årsklassen. Knut R. Engebretsen, IL Hemning var alderen tatt i betraktning ikke noe dårligere som suveren vinner av 65-69-årsklassen med 2:25:32. Øyvind Wennersberg (69) fra Mysen IF og Sjusjøen leverte nok en gang en tid de aller fleste yngre bare kan drømme om med 2:32:26 i 70-74-årsklassen.

Knut R. Engebretsen (74) inn til sterk tid i M65 rett bak Mads Sandbakken. (Foto: Arrangøren)

Ingen er på samme nivå som Øyvind Wennersberg i M70-74 år. (Foto: Arrangøren)

10 beste menn 45 km. (336 fullførende):

1 Tord Asle Gjerdalen Prestasjonsboost M40-44 02:04:37 2 Halvor KLEIVI Kjelsås IL / Team Andiamo M25-29 02:09:21 3 Edvard HAMILTON Sør-Fron IL M35-39 02:09:59 4 Kjetil Tyrom Gausdal SK M30-34 02:14:52 5 Mads Buhaug Øyer/Tretten Idrettsforening M30-34 02:15:19 6 Håkon Halvorsen Støren Sportsklubb M25-29 02:17:33 7 Erik Andre Syversen Team Spenst Ottestad M25-29 02:17:39 8 Torger Haukåen Ringebu/Fåvang SK M25-29 02:17:40 9 Christoffer Johansson Trollhättans SOK M30-34 02:18:05 10 Åsmund Heir Lyn Ski / Straye Feinschmecker M30-34 02:18:06

ALLE RESULTATER

To samme på topp

I kvinneklassen ble det som i fjor favorittseier til Kari Øyre Slind, Team Aker Dæhlie, som brukte 2:18:59 på sine 45 km. Maren Engeskaug Nielsen, Team Kaffebryggeriet Driv/Hamar Skiklubb hang med fra start, men årets vinner av Stenfjellrunden endte som i fjor på andreplass akkurat tre minutter bak. Ragnhild Haukåen fra Ringebu/Fåvang SK fulgte på en klar tredjeplass, 16:19 bak Øyre Slind.

Kari Øyre Slind over mål åtte minutter raskere enn i fjorårets renn. (Foto: Arrangøren)

Maren Engeskaug Nielsen var litt nærmere sin overkvinne i året renn og staket seg inn ellve og halvt minutt raskere enn i fjor. (Foot: Arrangøren)

Ragnhild Haukåen inn til klar 3. plass.

Blant veteranene på kvinnesiden må Hege Skari fra Lillehammer Skiklub nevnes som med 2:47:38 var i en egen klasse i sin alderskategori med 5. plassen på totallista. Gro Næss-Tønder, med det klingende klubbnavnet “Trim for eldre med NT”, må også nevnes som vinner av K65-69 år på 3:20:26 og 16. plass uansett klasse.

10 beste kvinner 45 km (69 fullførende):

1 Kari Oeyre Slind Oppdal IL / Team Aker Dæhlie K30-34 02:18:59 2 Maren Engeskaug Nielsen Team Kaffebryggeriet Driv/Hamar Skiklubb K30-34 02:21:59 3 Ragnhild Haukåen Ringebu/Fåvang SK K25-29 02:35:18 4 Trude Nonstad Fornes Ranheim SK K30-34 02:43:44 5 Hege Skari Lillehammer Skiklub K50-54 02:47:38 6 Hannah Glomsås Sander K20-24 02:52:06 7 Amalie Brennlien Brumunddal K30-34 02:53:32 8 Live Wergeland Lindemark Asker SK K35-39 02:54:13 9 Mari Mæhlum Oslo K25-29 02:54:44 10 Thea Wikesland Flaen Oslo K35-39 02:58:49

ALLE RESULTATER

Klare enere på 20 km

Furusjøen Rundt fikk i år også klare vinnere på kortdistansen på 20 km ved Markus Bryan Grøthe fra Tormod Skilag som med 54:35 var 6:14 foran Simen Jevne Arnesen fra Hamar. Ida Hamilton fra Sør-Fron IL var best på kvinnesiden med 01:16:25, nesten fem minutter foran Susanne Høy, Kvam IL.

Pallen på 20 km menn (fra v): Simen Jevne Arnesen, Markus Bryan Grøthe og Håvard Kraggerud Wadahl. (Foto: Arrangøren)

10 beste menn 20 km (58 fullførende):

1 Markus Bryan Grøthe Tormod Skilag M20-24 54:35:00 2 Simen Jevne Arnesen Oslo M30-34 01:00:49 3 Håvard Kraggerud Wadahl Tormod Skilag M16-17 01:00:52 4 Ivar Jevne Arnesen Hamar SK / SML M25-29 01:03:34 5 Kjell Husom Ringebu/Fåvang Skiklubb M35-39 01:03:53 6 Lars Wadahl Tormod Skilag M45-49 01:07:23 7 Hans Emil Glestad MjøsSki M35-39 01:16:36 8 Knut Frode Bergum Vinstra M55-59 01:17:02 9 Ken Roger Wahlquist Tormod Skilag - Sport1 Vinstra M40-44 01:17:37 10 Thomas Hedegaard Elvia AS M35-39 01:20:53 11 Vemund Barnholt Bjerke Oslo M30-34 01:20:54 12 Johan Eide Nordlien Anton Sport Asker M20-24 01:21:11

ALLE RESULTATER

De to raskeste damene på 20 km. Susanne Høy (til v.) og Ida hamilton. (Foto: Arrangøren)

10 beste kvinner 20 km (41 fullførende):

1 Ida Hamilton Sør-Fron IL K35-39 01:16:25 2 Susanne Høy Kvam IL K35-39 01:21:15 3 Gunn Ramsrud Lesja il K50-54 01:23:39 4 Mari Helgesen Trondheim K20-24 01:24:12 5 Anne Guri Jevne Hamar K60-64 01:27:15 6 Kristin Sandnes Otta IL K55-59 01:28:59 7 Marianne Ø. Austgarden Vestringen IL K35-39 01:29:00 8 Sissel Nordal Fliflet Gausdal Skiklubb K35-39 01:29:05 9 Mona Løkkemo Walderhaug Family Moa Sports Club K55-59 01:29:06 10 Othilie Nordfjæren Dahle Vel K25-29 01:33:06

ALLE RESULTATER

Furusjøen Rundts nettside