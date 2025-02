Friidrettsforbundets Ultraløpsutvalg har bestemt seg for å tildele utmerkelsen Årets ultraløper 2024 til Line Sevilhaug Caliskaner og Tobias Dahl Fenre.

Norges Friidrettsforbund (NFIF) v/Ultraløpsutvalg har delt ut pris til årets norske ultraløper siden 2009. De fire første årene samlet for kvinner/menn, men deretter til både årets kvinnelige og årets mannlige ultraløper. Fem av årene (2010-12 og 2018-19) kunne norske ultraløpere stemme på de nominerte. Øvrige år - som i år - har utvalget vurdert kandidater og kåret vinnere. Ultraløpsutvalget vurderer sesongen som helhet, men det er også avgjørende med resultater som skiller seg ut.

Flere kandidater, både mannlige og kvinnelige, er blitt vurdert. Ultraløp kan foregå i terrenget og på vei eller bane. Å sammenligne resultatene fra ulike løp er en vanskelig øvelse. Ultradistansen i terreng og på vei eller bane krever både like og ulike egenskaper hos utøveren. Ultraløp har ofte forskjellig lengde i km og antall høydemeter, grad av kupering og underlag. Det er derfor ikke lett å sette gode prestasjoner opp mot hverandre. Derfor blir det en skjønnsmessig vurdering når ultraløpsutvalget skal peke ut Årets Ultraløper, sier leder i utvalget Marit Bjerknes.

For ordens skyld opplyser utvalgets leder at Sondre Amdahl, medlem i Ultraløpsutvalget, ikke deltok i avgjørelsen av Årets Ultraløper på kvinnesiden siden han er trener for en av kandidatene.



Line Sevilhaug Caliskaner





Line før start i Spartathlon 2022. Privat foto.

Line Sevilhaug Caliskaner fra Romerike Ultraløperklubb mottar utmerkelsen for første gang. Hun får prisen etter å ha oppnådd imponerende resultater i noen av verdens hardeste ultraløp. Line Caliskaner topper også norsk ultraløpstatistikk både på 100 miles og 24-timersløp i 2024.

I juli 2024 deltok hun i Badwater 135 Ultramaraton. Line vant kvinneklassen i det legendariske løpet gjennom Death Valley i California på tiden 27:36:27, og ble nr. 2 av alle som deltok. Kun en mann kom i mål før henne. Løpet strekker seg over 217 kilometer, og utfordringen er ikke kun lengden. Løpet kan også by på temperaturer på opp mot 50 grader Celsius, og det er få som klarer å fullføre dette løpet.

I oktober sikret Line en 3. plass i Spartathlon, enda et av verdens mest krevende ultraløp. Line løp de 246 kilometerne på tiden 26:24:51. Med temperaturer over 30 grader var det svært krevende forhold også i dette løpet.



Tobias Dahl Fenre



Tobias før start i VM terrengultra 2023. Foto: Ida Jordhøy



Tobias Dahl Fenre som representerer Siljan IL, mottar prisen for andre gang etter at han fikk prisen også i 2020.



Tobias vant NM i terrengultra under Skogvokteren Ultra i april. 88 kilometer ble tilbakelagt på tiden 8:01:49, i skogene rundt Porsgrunn og Skien.

I september løp han det 55 kilometer lange Oslo Trail Challenge, også her inn til 1. plass. Det 55 kilometer lange terrengløpet ble tilbakelagt på 4:58:48.

Helt på tampen av året i november løp han inn til 2. plass i i Kullamannen by UTMB. Tobias løp den nest lengste løypa på 104 km på tiden 8:22:23, ti minutter bak vinneren



Tidligere vinnere

2009 Jon Harald Berge

2010 Gjermund Sørstad

2011 Gjermund Sørstad

2012 Bjørn Tore Kronen Taranger

2013 Rita Nordsveen og Jarle Risa

2014 Rita Nordsveen og John Henry Strupstad/Sondre Amdahl

2015 Malene Blikken Haukøy og Didrik Hermansen

2016 Therese Falk og Didrik Hermansen

2017 Therese Falk og Didrik Hermansen

2018 Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger

2019 Therese Falk og Stian Angermund-Vik

2020 Therese Falk og Tobias Dahl Fenre

2021 Therese Falk og Sebastian Krogvig

2022 Sylvia Nordskar og Sebastian Conrad Håkonsson

2023 Yngvild kaspersen og Simen Holvik