Icebug, som ble grunnlagt i Göteborg i 2001, skal ha utviklet den nye terrengløpeskoen Järv RB9X i tett samarbeid med det lokale terrengløpemiljø for å skape en best mulig sko for langdistanseløp og utfordrende terreng. Med RB9X-sålen og det aggressive mønsteret skal Järv gi utmerket grep på underlag som ikke krever pigger.

Den tynne og lette overdelen skal kombinere slitestyrke med fleksibilitet, og sørger for at føttene føles smidige og frie ved hvert steg. Järv skal ha en intelligent designet lest med smal hæl for stabilitet og god plass til tærne for komfort på lange turer.

Mellomsålen skal gi en god kombinasjon av demping, energiretur og stabilitet, noe som skal gjøre det enkelt å håndtere krevende terreng. Den er laget av 66 prosent Susterra, et biobasert materiale utvunnet fra (mais, som skal gi energisk fjæring ved hvert steg. Skoen har et dropp på 4 mm.

Den kraftig mønstrede yttersålen har Icebugs anerkjente RB9X-gummiblanding, laget med en kombinasjon av resirkulert og naturlig gummi. Dette skal gi godt grep i møte med alle utfordringer.

Bærekraft Mellomsålen inneholder 66 % biobasert Susterra som er laget av mais.

RB9X™ yttersåle inneholder 22 % naturgummi og 15 % resirkulert gummi.

Ocean Bound Plastic er plastsøppel som kan ende i havet og er samlet opp fra naturen og gjenbrukt.

Overdelen er laget av 50 % resirkulert og GRS-sertifisert RePET-polyester.

Icebug forteller at Järv er et ekte lidenskapsprosjekt, utviklet av løpere for løpere, og at dette skal være en sko for de mest erfarne ultraløperne, amatørene som nettopp har begynt å utforske stiene, og alle imellom.

Med nye Järv RB9X oppnår Icebug ett av sine mål: å produsere en løpesko med mindre enn 50 prosent ny olje som råmateriale.

– Med Järv har vi oppnådd to store mål; å lage en terrengsko som presterer ekstremt godt for langdistanseløpere, og å minimere bruken av ny olje som råmateriale, til fordel for resirkulerte og biobaserte materialer. Dette er noe vi håper kan inspirere flere merkevarer, sier Icebugs produktsjef, Jerome Manceau.

Icebug Järv har en veiledende pris på 1999 kroner.

Kondis kommer med test av skoene ved en senere anledning.

Her kan du lese mer om Icebug Järv