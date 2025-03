Løpet har to distanser, 5 og 10 km i kontrollmålte løyper. Begge løypene er akkurat målt på nytt av vår løypemåler Sigbjørn Anton Lerstad. Skal distansene være godkjent for statistikker og rekorder, må løypene kontrollmåles hvert femte år. 5 km har også en klasse for trimmere uten tidtaking.

Løypene er ganske flate og raske. Det blir hvert år satt flere perser i vinterkarusellen, særlig i veteranklassene. Løperne springer på gamle Brusdals veg som også er åpen for biler. Vegen har ikke fortau eller gangveg, men biltrafikken er liten på en lørdag ettermiddag.

Etter det siste løpet blir det også premieutdeling med premie til de som har deltatt på tre eller flere løp i karusellen. Det blir også servert kake og kaffe, saft og cola.

Påmelding her

Løpets nettside