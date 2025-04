I 1981 bestemte noen driftige folk at man skulle arrangere et løp på Åbogen. De håpet på 300 - men over 1000 stykker møtte opp og Baksjøløpet som ble en kjempesuksess fra dag én. Tidligere gikk distriktets store vårslepp av mosjonister siste søndagen før påske, men fra i fjor er årets klart mest folkerike dag på Åbogen fastsatt til siste søndagen i april.

Det er over 25 år siden det har vært så mange på start i Åbogen som i 2023 da 774 deltakere ble registert i mål. (Foto: Olav Engen)

I år arrangeres løpet for hele 43. gang, og Baksjøløpet har blitt en vårtradisjon hvor deltakere med sine familier kommer tilbake igjen og igjen. Her er alle velkomne fra de hardtsatsende løperne med pulsklokker, karbonsko og mål om pers på den lange runden på 11,3 km, til mosjonisten som ønsker seg en treningsøkt, og ikke minst familien som ønsker å gjøre noe sammen og går den korte runden. Det er deltakere godt opp i årene som har vært med alle gangene til nyfødte i barnevogn som deltar for første gang. Alle er like velkomne - og alle liker seg tydeligvis på Baksjøløpet.

Premier til alle

En viktig del av Baksjøløpets tradisjon er at man får årgangspremie hver gang man deltar, uansett om man løper på tid, løper eller går. Alle premiene er gravert med Baksjøløpet. Det trekkes også mange fine gavepremier på startnummeret. Årgangspremien og gavepremier hentes fortløpende etter målgang. Videre deles det ut følgende premier:

Vandrepokal til beste tid, dame og herre

1000 kroner for ny løyperekord

Premie til inntil de fem beste tidene for herrer og damer uavhengig av klasse, under/over 45 år (avhenger av hvor mange deltakere som er med i hver klasse)

Premie til det laget som har flest deltakere

Av alle påmeldte lag blir også ett lag trukket ut til å få en gavepremie

Idealtidspremie

Påmelding via epost: baksjolopet@aabogen.no

Etteranmelding er også mulig på løpsdagen helt fram til 10 minutter før start med følgende priser:

Med tidtaking - 250 kroner

Uten tidtaking med årspremie - 150 kroner

Uten årspremie - 50 kroner.

I Baksjøløpet har også barnevognene startnummer - og det har sin grunn…. (Foto: Janne Slorafoss)