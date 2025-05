– Jag ser fram emot att springa Göteborgsvarvet för första gången. Det är ett lopp jag har hört mycket gott om, med en fantastisk atmosfär. Det här blir en spännande utmaning inför sommarens lopp och mästerskap, forteller Karoline Bjerkeli Grøvdal til Göteborgsvarvets heimeside.

Hun får konkurranse fra flere andre sterke nordiske løpere, som finske Alisa Vaino (1.09.30), finske Camilla Richardson (1.09.55), Hanna Lindholm (1.11.03) og danske Sara Schou Kristensen (1.11.07).

Jasper Buitink som er ansvarlig for elitefeltet i løpet, forteller til Kondis at også Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi er klare for Göteborgsvarvet. De vil også møte sterk nordisk motstand, først og fremst fra svenske Suldan Hassan (1.01.65 på halvmaraton og 2.05.57 på maraton), danske Jacob Sommer Simonsen (1.01.11 på halvmaraton og 2.07.51 på maraton) og svenske Jonas Glans (1.02.44 på halvmaraton).

Halvmaratonpersen til Sondre Nordstad Moen og Zerei Kbrom Mezngi er til sammenliging 59.49 og 1.00.01, men det er ei god stund siden de to har vært i så god form. Løypa i Göteborg er heller ikke av de aller letteste så det blir neppe tider under timen fra noen av de nordiske løperne.

Når Kondis spør Jasper Buitink om det i år også vil være med gode østafrikanske løpere, svarer han:

– Nei, i år har vi for det meste hatt fokus på nordiske løpere, så vi har stort sett kontaktet alle nordiske løpere for å høre om de vil være med. Det har gitt meg en ganske bra respons, må jeg si. Suldan er jo en lokal gutt, og det betyr mye for Göteborg. Og Karoline er en stor stjerne, så vi tror at dette kan gi en skikkelig boost for nordisk løping. Så får vi se neste år om vi gjør et forsøk på å slå en ti år gammel løyperekord, med noen store internasjonale navn.

Göteborgsvarvet arrangeres i år for 45. gang, og det hele skal feires med “80-tallstema” i form av blant annet 80-tallsmusikk og nostalgisk dekor og tilbakeblikk på den fargerike løpinga som prega 1980-tallet.

Siden starten i 1980 har fire norske kvinner – og ingen norske menn – vunnet Göteborgsvarvet. To av de fire har vunnet to ganger. Kanskje er det på tide med en norsk seier i igjen – og det på selveste 17. mai.

1982 Grete Waitz 1.09;57 1991 Ingrid Kristiansen 1.12;30 2001 Stine Larsen 1.09;28 2002 Stine Larsen 1.11;07 2007 Kristine Melkevik Otterbu 1.12;38 2008 Kristine Melkevik Otterbu 1.10;19

Kenyanske Moses Koech vant et varmt Göteborgsvarv i fjor på 1.02.56. (Foto: Claes Hillen)



