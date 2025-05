Det var mobilisert bredt blant barn og unge til Søreideløpet også i år, resultatlisten viser at 420 deltagere fullførte, veldig mange av dem fra arrangørklubben Søreide IL, blant annet flere av klubbens fotballag.

Dette var fjerde året for Søreideløpet, og det har dermed etablert seg som et populært mosjonsløp, der mange barn og unge får prøvd seg med å løpe med startnummer for første gang. Løypen er rundt 4 km, og går som en rundløype på Søreide.

Denne gangen fikk vi en ny løyperekord for kvinner, Leni Økland-Lihaug var nesten minuttet foran den gamle løyperekorden til Anne-Mette Juuhl fra 2023.

Leni var også langt foran de neste kvinnene, Maja Hovlandsdal Mikkelsen og Hilde Hovlandsdal.

Herrevinner ble Andreas Aarvold, på en tid som var litt svakere enn den han tok fjerdeplassen med i fjor, så konkurransen var ikke fullt så hard i år tydeligvis. Stian Moss og Ketil Djurhuus fulgte på de neste plassene.

Det var en jevn strøm av løpere ut fra Søreide skole da starten gikk i Søreideløpet. Her er Benjamin Løseth Veland og Sebastian Hope godt i gang med løpet sitt.

Leni Økland-Lihaug kan stoppe klokken på 14:29 i det 4 km lange løpet. I bakgrunnen ser vi speaker Bjørn Tore Kronen Taranger som konstaterer at det ble ny løyperekord på kjæresten.

20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 828 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Mosjon kvinner 14:29 2 457 Maja Hovlandsdal Mikkelsen Søreide Fotball 2014 Jenter 16:56 3 542 Hilde Hovlandsdal Søreidgrend Mosjon kvinner 17:25 4 575 Maja Sofie Skogheim Bjarg IL Jenter 17:30 5 745 Silje Svanevik Gneist Mosjon kvinner 17:40 6 758 Åshild Strandenes Straumsgrend Jenter 17:47 7 757 Amanda Strandenes Straumsgrend Jenter 17:52 8 845 Hermine Ebbesvik Søreide IL Jenter 18:47 9 532 Sigrid Barstad Svello Søreide IL / Søreide IL Fotball J-10 Jenter 18:48 10 517 Kamille Ekeland Lægreid Søreide IL Jenter 18:51 11 813 Maren Sognefest Kiip Mosjon kvinner 18:53 12 605 Kjersti Gjerstad Søreidgrend Mosjon kvinner 19:04 13 838 Erika Simpson Søreide IL Jenter 19:11 14 589 Inger Sørdal Sognefest Søreide IL / Søreide IL Fotball 2012 Jenter 19:16 15 556 Sophia Kramer Søreide IL Jenter 20:00 16 705 Reidun Christensen Søreide IL Mosjon kvinner 20:01 17 544 Anne Haugland Søreide Mosjon kvinner 20:09 18 756 Linn Maren Strandenes Søreide IL Mosjon kvinner 20:12 19 632 Celine Aarvold Søreide IL / Søreide Fotball J2016 Jenter 20:20 20 653 Målfrid Bordvik Søreide IL Mosjon kvinner 20:32

Hilde Hovlandsdal blir tredje beste kvinne.

Andreas Aarvold inn som beste mann.

20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 815 Andreas Aarvold Gneist, IL Mosjon menn 13:59 2 800 Stian Moss Ybbk, Basketball Mosjon menn 14:25 3 771 Ketil Djurhuus Søreide IL Mosjon menn 15:45 4 823 Julian B Skreien Søreidgrend Mosjon menn 15:57 5 482 Iver Hatlø Kvalheim Søreide IL / Søreide G2011 Gutter 15:58 6 639 Oskar Li Søreide, Fotball, Gutter 2013 Gutter 16:00 7 816 Magnus Aarvold Bjarg IL Gutter 16:02 8 573 Aksel Johan Skogheim Gneist, IL Mosjon menn 16:07 9 572 Even Aleksander Skogheim Søreide IL / Fotball G2012 Gutter 16:25 10 610 Oliver Børsheim Søreide IL / G2013 Gutter 16:35 11 682 Benjamin Løseth Veland Søreide IL / Fotball G2010 Mosjon menn 16:39 12 839 Sondre Guttormsen Idrett for Alle Mosjon menn 16:43 13 846 Sigur H Myny Søreide Fotball Gutter 2011 Gutter 16:46 14 732 Aksel Sjo Straume Søreide IL / Søreide Torden Gutter 16:47 15 574 Are Andresen Crossfit Innerlimit Mosjon menn 16:57 16 810 Magnus Valen Søreide IL Mosjon menn 16:58 17 843 Thor Christian Ebbesvik Søreide IL Mosjon menn 17:08 18 436 Andreas Breivik Søreidgrend Mosjon menn 17:10 19 654 Viljar Rivedal Søreide IL Gutter 17:12 20 580 Pål Christian Warloe Søreidgrend Mosjon menn 17:16

Stian Moss klarer så vidt å holde unna for kvinnevinneren, inn til andreplass for menn.

Ketil Djurhuus blir tredje beste mann.

Der var hele fotballag til start. Dette er er et av lagene til Søreide IL.

Heiagjengene var på plass i målområdet, med norske flagg.

Det kan være greit å få en dytt i ryggen under innspurten mot mål.

Her var idrettsglede i alle aldre.