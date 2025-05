– Med dagens krav til spesialisering for å kunne prestere på høyt nivå i én idrett, er det gledelig å se at vi i 2025 har to utøvere som klarer å levere internasjonale topplasseringer i flere idretter samtidig. Både Jørgen Baklid og Kasper Fosser har internasjonale topplasseringer i både hovedidrett og sideidrett, sier leder av komiteen for Egebergs ærespris, Børre Rognlien, og legger til:

– De er begge unge utøvere som viser at det er mulig å holde fokus og være allsidig, samtidig som de beholder gleden og leken i idretten. I tillegg til fremragende plasseringer i flere idretter er både Baklid og Fosser gode forbilder som deler av sine erfaringer.

Utøvere som har vist internasjonale topplasseringer i én idrett og samtidig viser høyt nasjonalt nivå i minst en annen idrett innenfor en rimelig tidsperiode, kan vurderes for Kammerherre Egebergs ærespris. Det er komiteen for Egebergs ærespris (nedsatt av idrettsstyret) som vurderer innkomne nominasjoner fra idrettens egne organisasjonsledd. Komiteen består av Børre Rognlien (leder), Odd-Roar Thorsen og Brit Pettersen Tofte.

Jørgen Baklid (Foto: Bjørn Hauge)

Jørgen Baklid

Jørgen Baklid ble nominert av Norges Orienteringsforbund og Norges Triatlonforbund for sine prestasjoner i skiorientering, orientering og vinterduatlon.

I skiorientering (hovedidrett) har Baklid vunnet fem individuelle VM-gull og to stafettgull, samt vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger. I orientering (sideidrett) har han vunnet et VM-sølv i sprint, fire NM-gull og to NM-bronser i stafett. I tillegg til hovedidrett og sideidrett har Baklid to VM-gull i vinterduatlon. Han er også langrennsløper med sterke plasseringer i sprint og kvalifisering til finaleheat.

– Som rollemodell for idrettens verdier har Baklid vist at det er mulig å være leken i det seriøse. Han er en inspirasjon for andre når det kommer til allsidighet og lek i treningen, sier Rognlien.

Kasper Fosser (Foto: Bjørn Hauge)

Kasper Fosser

Kasper Fosser ble nominert av Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund for sine prestasjoner i orientering og terrengløp.

I orientering (hovedidrett) har Fosser vunnet flere medaljer i både EM og VM, der tre VM-gull er kronen på verket; langdistanse (2021), sprint (2022) og langdistanse (2023). Han er vinner av verdenscupen sammenlagt i 2021, 2022 og 2024. I terrengløp (sideidrett) har Fosser et sølv og en bronse i Nordisk mesterskap, samt to bronser i NM. Han har også vunnet gull U23-VM i motbakkeløp i 2021.

– Fosser har hatt flere lange skadeperioder, men til tross for dette har han vist stor viljestyrke og vært målrettet i arbeidet med å komme tilbake til toppen. Han deler åpent om sine erfaringer og treningsmetoder med andre utøvere, og bidrar aktivt i både klubb og forbund. Fosser er et viktig forbilde for hele norsk orientering, avslutter Rognlien.

Kilde: Norges idrettsforbund