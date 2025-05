Løpet rommet som vanlig et bredt spekter av distanser og aldersklasser, fra barneklasser for de aller minste (0–4 år) og oppover til konkurranseklassen over 5 km. Barna løp 300 og 600 meter med stor innsats, og medaljer ble delt ut til alle.

Hovedløpet på 5 km går i hovedsak på sti på Setnesmoen, og det ble servert prestasjoner på høyt nivå. Aller raskest var Petter Engdahl, en av verdens fremste fjelløpere, som løper for Isfjorden IL / Adidas Terrex. Han tok en klar seier med tiden 15.41. Engdahl tok føringen allerede fra start og økte jevnt hele veien mot mål. Løyperekorden til Johan Bugge fra 2014 på 15.12 står imidlertid fortsatt.

Kristian Skjeflo Unhjem (M16–17) fra Isfjorden IL sikret andreplassen med den gode tiden 17.00. Bastian Straume Indredavik fra arrangørklubben Åndalsnes IF, bare 11 år gammel, brukte 17.22 og tok tredjeplassen totalt. En sterk prestasjon av unggutten.



Unge med-arrangører og deltakere: Foran fra Venstre: Ronja Tokle Bernitz, Mathilde Mjelva, Ingeborg Westby Digernes, Thea Sølsnes Kavli. Bak: Ronja Helene Skjølsvik. (Foto: Siw Kathrine Tokle)

Topp 10 menn/gutter

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Petter ENGDAHL Isfjorden IL / Adidas Terrex M20-39 15:41 2 Kristian Skjeflo Unhjem Isfjorden IL M16-17 17:00 3 Bastian Straume Indredavik Åndalsnes IF G11 17:22 4 Bård Indredavik Åndalsnes IF M40-49 17:22 5 Sivert HOLE Åndalsnes IF M20-39 17:30 6 Bjørnar Skjeflo Unhjem Isfjorden IL M16-17 17:32 7 Sivert Flåten Molde M20-39 17:46 8 Sindre Ramskeid Isfjorden IL / Isfjorden M20-39 17:58 9 Lars Kavli ÅIF M40-49 17:59 10 Ole Robert Strømme Velledalen IL M20-39 17:59

Ungdommelig og sterke prestasjoner også i kvinneklassen

Kvinneklassen ble en svært jevn konkurranse med sterke prestasjoner fra unge løpere fra Molde. Signe Brakstad Orset (K14–15) fra Molde og Omegn IF tok seieren med tiden 19.35. Bare fire sekunder bak kom klubbvenninnen Anna Bakke Madsen (K14–15) inn på 19.39. Ingrid Sandhaug (K14–15), også fra Molde og Omegn IF, sikret tredjeplassen i klassen for Junior og yngre med 19.47.

Une Beate Hole Hanekamhaug (K40–49) fra Isfjorden IL ble nummer tre totalt og vant seniorklassen på 19.44.

Seierspallen i Kvinner junior og yngre: Fra venstre: Anna Bakke Maddsen (19.39),Signe Brakstad Orset (19.35) og Ingrid Sandhaug (19.47). (Foto: Knut Inge Orset)



Topp 10 Kvinner/jenter

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Signe Brakstad Orset Molde og Omegn IF K14-15 19:35 2 Anna Bakke Madsen Molde og Omegn Idrettsforening K14-15 19:39 3 Une Beate Hole Hanekamhaug Isfjorden IL / Une Beate Hole Ha... K40-49 19:44 4 Ingrid Sandhaug Molde og Omegn IF K14-15 19:47 5 Ida Brakstad Orset Romsdal Randoneeklubb K18-19 20:04 6 Live Aandal Isfjorden IL K20-39 20:16 7 Torill Hjelvik Åndalsnes IF K40-49 20:24 8 Julie Bøbel Oslo K40-49 20:32 9 Marta Ulvensøen Isfjorden IL K20-39 20:42 10 Ida Synstnes Hole Åndalsnes if K14-15 21:06



Til tross for værutfordringer med regn og vått underlag, møtte publikum opp i stort antall, og langs løypa var det god stemning og stor støtte til både små og store løpere. Åndalsnes IF ønsker velkommen til neste år, da med nyetablert løpebane med tartandekke på Øran stadion.



Se alle resultater fra Åndalsnesløpet 2025 her