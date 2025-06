Iver Bjerga Øverland er berre 19 år, men stod maratondistansen godt og vann på 2.49.47 i løypa som buktar seg ein god del opp og enda meir ned. Ifølgje Strava-oppdateringa hans dreidde det seg om mesta 700 høgdemeter oppover og ca. 1300 høgdemeter nedover. Rapporten hans fortel om ei stor løpsoppleving:



“For et arrangement🙏 Livets første maraton i konkurranse va ein opplevelse å springe heime🫶 Kjentfolk heile vegen frå Ekjeskaret og heilt til målstreken på Rådhusplassen. Siste hundre metrane i et folkehav kjeme til å sitte lenge i🥹 Takk for kampen Jonas Listøl👏 Nå blir det rehab på sykkelsetet framøve🧑‍🦽‍➡️🧑‍🦽‍➡️ Takk t Ola Martin Øverland for sømløs langing av drikke å seigmenn👌 2:49.47 å 🥇”

Nemde Jonas Listøl var med sine 2.50.00 ikkje meir enn vel minuttet bak. Tredjemann Stian Løkke Øvrebø kom seg òg under 3 timar med 2.59.27.

I dameklassa var det ein rutinert løpar som vann. Trine Holmer-Hoven har sprungi mykje i mange år, og no vann ho både løpet og 50-årsklassen med 3.32.07. Tiril Bjønnes på andreplass var 9 minutt bak, mens Astrid Fossaa Viga i klasse 60-64 år vart nummer tre med 3.49.08.

29 menn og 12 kvinner fullførte den lengste distansen som starta i Røldal og hadde målgang i Sauda sentrum. Arrangøren hadde totalt sett eit tak på maks 100 deltakarar. Dei fleste sprang halvmaraton der 36 menn og 23 kvinner tok seg til mål. Raskast var Lene Olsen Håheimsnes med 1.37.52 og Bjørn Ketil Sørvik med 1.21.58.

Med strålande vêr, fornøgde løparar og entusiastiske tilskodarar vart det ein god start på det som vonleg blir eit enda enda større arrangement dei kommande åra.

– Det vart ein fantastisk dag på alle vis, fortel løpsleiar Tommy Listøl til Kondis.

Trine Holmer-Hoven var klart raskast av kvinne som sprang heil maraton. (Foto: Rune Håheimsnes)

Duellen mellom Iver Bjerga Øverland og Jonas Listøl var av det heller tette slaget. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Løypa var pynta, og det var reine 17. mai-stemninga sjølv om datoen var 31. mai. (Foto: Rune Håheimsnes)

Vegen og fjellet var pynta på beste vis frå både skaparen og arrangøren si side. (Foto: Per Inge Fjellheim)

Friskt drikke smakar godt når ein over fjell skal fara. (Foto: arrangøren)

Tre fornøgde damer: Inger Linn Imsland (155) sprang halvmaraton, Gro Anita Aartun Imsland (213) sprang heil maraton og Liva Aartun Imsland sprang halv. (Foto: Rune Håheimsnes)

Thomas Bø kan juble for siger i klasse 40-44 år og fjerdeplass totalt. (Foto: Per Inge Fjellheim)



