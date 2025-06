Det var som vanleg sol og godt løpevêr då Åkraløpet vart arrangert for 34. gong på pinseaftan. Løpet er blitt eit av dei største i Kvinnherad, og det spesielle denne gongen var at talet på deltakarar var nesten like høgt som innbyggjartalet i den vesle jordbruksbygda Åkra.

Totalt stilte 164 løparar til start, og arrangementet vart gjennomført med god stemning, billeg startkontingent og kafeteria.

Brutal og krevjande løype

Den 3,1 km lange løypa i Åkra er alt anna enn lett. Løparane startar med ein bratt nedoverbakke, før det flatar ut eit stykke. Deretter ventar ein lang og tung motbakke, etterfølgt av svak stigning og ein lang nedoverbakke, før målgang etter ein siste stigning.

- Det er ei hard løype og det er brutalt frå start til slutt. Elles så stortrivst eg alltid i Åkra og kjem alltid tilbake der, sa Sindre Omvik til avisa Kvinnheringen etter målgang.

Omvik, som representerer IL Gular, sprang inn til vinnartida 9.22, berre ni sekund bak sin eigen løyperekord frå 2024. Han har no dei tre raskaste tidene i løpets historie, tett følgd av skiskyttaren Martin Femsteinevik.



Sindre Solbakken Omvik. (Foto: Gisle Sellevold)

Thea Mathilde Rusten tok pokalen til odel og eige

I kvinneklassen var det Thea Mathilde Rusten frå Ternen IL som stakk av med sigeren. Ho sprang inn til 12.50 og sikra seg dermed vandrepokalen til odel og eige. Ho vart tett følgd av Cecilie S. Utne frå Rosendal Turnlag med 12.53 og Sigrun Kvamsdal Guddal, også Rosendal Turnlag, på 14.11.



Dei raskaste jentene. (Foto: Gisle Sellevold)

Thea Mathilde Rusten og Sindre Om. (Foto: Gisle Sellevold)



Sterke prestasjonar i alle aldersklassar

Blant dei yngre imponerte Petter Lindskog i klassen 17–20 år med tida 10.57, medan Audun Lindskog var raskast i 11–16-årsklassen med 12.17. I barneløpet fullførte 13 spreke ungar.

Andre tider det er verdt å merke seg:

Johannes Heien (Ternen IL) vart nummer to totalt med 10.15 og vann klassen 36–40 år.

Magne Heien frå Ternen IL, 70 år gammal, fullførte på sterke 15.43 – han er far til Johannes som tok andreplassen totalt.

Merete Sjursen vann klasse 46–50 år med 15.01.

Anita Furdal Leiknes (41–45 år) sprang inn til 17.16.

Stein Olav Ølvestveit vann klassen 51–55 år med 15.01.



Harald Måge og Magne Heien. (Foto: Gisle Sellevold)

Arve Vaagen med flott come back. (Foto: Gisle Sellevold)

Løyperekordane står framleis

Løyperekorden for menn står ved lag frå 2024: 9.16, sett av Sindre Solbakken Omvik. For kvinner er det Marit Årthun som innehar bestenoteringa med 11.34.

Resultatliste



Vel nøgde med Åkraløpet (Foto: Gisle Sellevold)