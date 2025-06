Det er som regel varmt under Kleiva Rundt, men i dag var temperaturen akkurat passe for landeveisløping med rundt 11 grader. Det var nesten ikke vind, noen solgløtt fikk vi se, men også kjenne på noen små regnbyger. Flere satte personlige rekorder under slike gode forhold.

Yngvild Kaspersen og Alexander Solnør vant løpet på tidene 36.29 og 33.58. Begge debuterte i Kleivane Rundt. På andreplass i kvinneklassen kom Camilla Ytterland med tiden 40.29 foran Kari-Anne Ryste på 44.38. Nest beste herreløper blei Kristian Nedregård på tiden 34.29 som igjen var foran Ole Andre Lukkedal med tiden 35.10.

Etter løpet blei det delt ut rikelig med pokaler, men også gavepremier blei trekt ut blant alle deltakerne. Så fortsatte praten i sosialt samvær med mye kaker og kaffe.

Alle resultat (søkbar på kjønn og klasse)

Flere bilder

Like bak teten ser vi lederen i kvinneklassen, Yngvild Kaspersen (229)

Så blir det en motbakke før neste flate og så ny motbakke. Slik fortsetter det. Aldri fred å få.

Alexander Solnør vinner dagens Kleivane Riundt

Kongen av Kleivane Rundt, Kristian Nedregård måtte ta til takke med andreplassen. Men Kristian var veldig fornøyd med tida si i dag

Ole Lukkedal sprang på heimebane og blei nummer tre. Han bor like i nærheten av startområdet

Robert Vasset fra Skodje blir fjerde beste mann

Yngvild Kaspersen er i verdensklassen på lange fjell- og motbakkeløp. Hun bruker lokale løp til å teste formen, og for en skikkelig treningsøkt

Camilla Ytterland blir nest beste kvinne

Kari-Anne Ryste må vi kunne kalle "Dronningen av Kleivane Rundt". Hun har vunnet mange ganger. I dag blei det tredjeplass på veteranen



En gruppe skodjebygdinger og med vinneren av 60-årsklassen menn, Øystein Bjørdal (224) fra Vaksvik, heilt til høyre