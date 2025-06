Etter 3.30,87 i fjor, var det knyttet spenning til om det kunne bli ny svensk rekord på Stockholm stadion denne kvelden. Samuel Pihlström la seg offensivt frempå og var godt med hele veien. Med en runde igjen gikk han opp i tet og holdt unna til mål på solide 3.31,53, bare drøye seks tideler bak rekorden. Det holdt til seier foran italienske Federico Riva (3.32,17) og danske Kristian Uldbjerg Hansen (3.32,60).

Pihlström løp Drømmemila under Bislett Games for kun tre dager siden (og satte svensk rekord), men viste ingen tegn til tunge bein.

Narve Gilje Nordås avsluttet fint

Narve Gilje Nordås løp et tilsvarende løp som på Bislett på torsdag. Han la seg bak i feltet og ble liggende der gjennom store deler av løpet, og da Pihlström satte fart med en runde igjen var det langt frem. Ut på oppløpet snublet Narve litt i sidemannen, før han fant balansen igjen og leverte en ganske god avslutning. Han spurtet forbi tre-fire løpere og sikret sjetteplass med tiden 3.32,78.

Oppløpet minnet om gamle glansløp fra Sandnes-løperen, men han blir nok liggende for lenge bak i feltet før han setter inn støtet.

Sterk utvikling blant skandinavene

Danske Kristian Uldbjerg Hansen imponerte også. Han løp inn til tredjeplass og enda en ny personlig rekord med 3.32,60, etter å ha satt ny pers på 3.34,84 under forøvelsene på Bislett stadion torsdag. Et løp han for øvrig vant foran portugisiske Pinto og Håkon Moe Berg. Skandinaviske mellomdistanseløpere viser for alvor at de er på vei opp og frem.