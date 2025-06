Halv og helmaraton i hjertet av Sunnmørsalpene. Konkurranse og turmarsj. På mosjon va det 45 deltakere. Det var følgende som fullførte kort løype på 7.2 km var det 16 stk, 73 på halvmaraton, 27 starta og 3 endra til halvmaraton + eget løp for barna



Jonas Hesthaug med solid løyperekord, på 4t 1min, den gamle var Jonas sin fra 2018 og lød på 4t 29min.



Gode forhold for fjellløp, men

det var veldig varmt, så god trening for fjellløp i Spania.

Uttaksløp til VM i fjelløp i Spania til høsten

Ørsta fjellmaraton var et av 2 uttaksløp til VM i fjelløp 27. september- som arrangeres i spanske Canfranc, i pyrineene midt mellom Andorra og San Sebastian.

Det andre uttaksløpet er Meråker Mountain challenge 2.august.



Starten på maraton. Foto: Arild Foldal.





Jonas Hesthaug opp Hellevegen for videre ferd over Mosegga. Hellevegen vart bygd for hand av Hans I Brekke 1868 -1943. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Yngvild Kaspersen. Foto: Martin Hauge-Nilsen





Mosjon for både tobeinte og firbeinte. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Stine Flo i fint driv på halvmaraton. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Runde 2 på maraton, motsatt retning av runde 1, Jonas på vei tilbake over fjellet(a), har her passert Sandhornet, og Grøthørnet. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





Jonas Hesthaug smiler i mål. Foto: Arild Foldal.





En varm dag. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





To glade karer som har fullført en av distansene på Ørsta fjellmaraton, med stil!! Foto: Martin Hauge-Nilsen.