68 løpere fullførte enten 5 km eller 10 km i løyper innover Vasstranda. 30 deltakere sprang 10 km og 38 løp 5 km. Til tross for det voldsomme regnet, hadde løpet bare et forfall. Det viser bare at litt regn skremmer ikke en sunnmøring. De andre løpa går onsdagene 9. juli og 13. august. På det siste løpet blir det premiering til de som har deltatt på 2 eller 3 løp i sommerkarusellen.

Det er to friidrettsklubber som nå dominerer resultatlistene på løp i Ålesundsområdet. Den ene er Ålesund Friidrettsklubb som har sine treninger og stevner på Aksla Stadion. Den andre klubben er Velledalen Idrettslag som har sitt urspring i Velledalen i Sykkylven. Begge klubbene er i sterk vekst når det gjelder å få fram gode løpere etter lokale forhold. ÅFIK har også god rekruttering, mens Velledalen IL gjør det sterkt i veteranklassene.

Til tross for litt tunge forhold, var mange løpere godt fornøyd med tidene sine. Arne Kalland-Olsen, Ålesund FIK vant 5 km på respektable 16.00. Nest beste mann blei Ole Robert Strømme, Velledalen IL på tiden 17.22. På tredjeplass kom Lars Eivind Kvarstein, Oslo med 18.12.

Beste kvinne på 5 km blei May Evy Nesheim, Velledalen IL på tiden 21.05. På andreplass i kvinneklassen kom Emma Drønnesund, Ålesund FIK med tiden 21.37. Nummer tre blei Mina Bratvold, Ålesundløpene på 22.12.

10 km blei vunnet av Andreas Mosby Nakken, Velledalen IL på tiden 37.22. På andreplass kom Anders Rusten, Ålesund FIK med tiden 37.50. Tredje beste herreløper blei Eivind Norstrand, Rollon på 38.13.

Beste kvinne på 10 km blei Loise Skak, Kondis med tiden 42.43. Nest beste kvinne blei Yvonne Flo Våge, Ålesund på tiden 44.22. På tredjeplass kom Bente Sørensen Bratvold, Byåsen Veterandamer med 52.04.

Alle resultater

Det regnet godt før løpet startet, og da er det bare godt for løperne å komme i gang. Foto: Sigbjørn Lerstad

May Evy Nesheim vinner 5 km for kvinner. Foto: Helge Fuglseth

Emma Drønnesund blir nest beste kvinne på 5 km. Foto: Helge Fuglseth

Mina Bratvold tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth

Arne Kalland-Olsen fra den voksende Ålesund Friidrettsklubb. Foto: Helge Fuglseth

Ole Robert Strømme fra Velledalen IL blir nest beste løper på 5 km. Foto: Helge Fuglseth

Lars Eivind Kvarstein tar tredjeplassen. Foto: Helge Fuglseth

Andreas Mosby Nakken suser inn til seier på 10 km. Foto: Helge Fuglseth

Anders Rusten fra ÅFIK tar andreplassen på 10 km. Svein Arne Nakken fra Velledalen IL heier fram, ingen rivalisering her

Eivind Norstrand blir nummer tre. Bak kommer fjerdemann Ole Lianes (663). Foto: Helge Fuglseth

Louise Skak blir beste kvinne på 10 km. Hun kom til Sunnmøre i dag og får en travel weekend. Sommerløp i dag, kundemøte torsdag og til Fosnavåg på fredag der hun skal delta på kraftprøven Fyr til Fyr. Etter målgang på Runde er det nytt løp på søndag. Da er det Svartløken Rundt i Vestnes kommune. Foto: Helge Fuglseth

Yvonne Flo Våge blir nummer to på 10 km i kvinneklassen. Foto: Helge Fuglseth