Oppildnet av hjemmepublikumet forbedret franskmannen stevnerekorden på 3:28.38 satt av legenden Hicham El Guerrouj tilbake i 2001. Jakob Asserson Ingebrigtsens 3.29,63 i Lievin i februar var årsbeste fram til fredag. Habz sitt superløp er også ny fransk rekord på øvelsen. Den gamle rekorden var på 3.28,98 satt av Mehdi Baala satte tilbake i 2003.

1500 m for menn var ikke Diamond League-øvelse i Paris, men Habz og hele det 14 mann store feltet sørget likevel for at øvelsen kom i fokus. Den 31 år gamle hjemmefavoritten ble nemlig fulgt av den 18 gamle kenyanere Phanuel Kipkosgei Koech som også skrev historie med ny verdensrekord for U20 på 3:27,72.

Briten George Mills klokket inn til personlig rekord på 3:28,36 på tredjeplass og deretter fulgte en rekke utøvere som oppnådde personlige rekorder og nasjonale rekorder. De seks beste løp alle under 3:30 og med ett unntak satte alle i feltet ny personlig rekord.

- Det er utrolig, det finnes ikke noe annet ord for det. Jeg kom til dette Paris med mål om å slå den franske rekorden og hadde ambisjon om å løpe på 3:28 Med 10 000 på tribunene som støttet meg, følte jeg at jeg hadde vinger, kommenterte en overlykkelig Habz etter rekordløpet.

Men's 1500 m Place Name Birth Date Mark 1. Azeddine HABZ 19.jul.93 FRA 3:27.49 2. Phanuel Kipkosgei KOECH 01 DEC 2006 KEN 3:27.72 3. George MILLS 12 MAY 1999 GBR 3:28.36 4. Festus LAGAT 10 OCT 1996 KEN 3:29.03 5. Stefan NILLESSEN 02.jan.03 NED 3:29.23 6. Abel KIPSANG 22.nov.96 KEN 3:29.46 7. Flavien SZOT 06.sep.01 FRA 3:30.74 8. Ruben VERHEYDEN 22 DEC 2000 BEL 3:30.99 9. Tshepo TSHITE 15.jan.97 RSA 3:31.35 10. Pierrik JOCTEUR-MONROZIER 23.mar.98 FRA 3:31.51 11. Romain MORNET 08.nov.97 FRA 3:31.62 12. Paul ANSELMINI 02.aug.03 FRA 3:31.63 13. Pieter SISK 08 DEC 1999 BEL 3:31.85 14. Louis GILAVERT 01.jan.98 FRA 3:32.25

Den kenyanske OL- olympiske og verdensbronsemedaljevinner Faith Cherotich ble den sjette raskeste kvinnelige 3000 m hinderløperen i historien da hun i Paris slo OL-mesteren, Peruth Chemutai fra Uganda med tiden 8:53.37.

Cherotich som bare er 20 år løp med rutinert og svarte på Chemutais angrep på siste runden og spurtet inn til seier med et sekund. Etiopias U20-verdensmester, Sembo Almayew, ble nummer tre på 9:01.22.

Faith Cherotich over vanngraven i Paris fredag. (Foto: Wanda Diamond League)

Women's 3000 m hinder Place Name Birth Date Mark 1. Faith CHEROTICH 13.jul.04 KEN 8:53.37 2. Peruth CHEMUTAI 10.jul.99 UGA 8:54.41 3. Sembo ALMAYEW 24.jan.05 ETH 9:01.22 4. Gabrielle JENNINGS 15.sep.98 USA 9:08.05 5. Courtney WAYMENT 04.aug.98 USA 9:08.88 6. Lea MEYER 16.sep.97 GER 9:09.73 7. Angelina NAPOLEON 03.mar.05 USA 9:10.72 8. Alice FINOT 09.feb.91 FRA 9:15.33 9. Lomi MULETA 29.nov.01 ETH 9:15.45 10. Gesa Felicitas KRAUSE 03.aug.92 GER 9:28.75 11. Flavie RENOUARD 10.sep.00 FRA 9:34.23 12. Caren CHEBET 24 MAY 2000 KEN 9:40.04

Stevnet i Paris inneholdt også 3000 m hinder for menn som ikke var med i Diamond League. Etiopias Lamecha Girma konkurrerte for første gang siden Paris-OL hvor han falt kraftig. På banen han satte verdensrekorden sin i 2023 på 7:52.11, klokket den tidligere verdens- og olympiske sølvmedalje-vinneren inn til 8:07.01 klar seier.

Men's 3000 m hinder Place Name Birth Date Mark 1. Lamecha GIRMA 26.nov.00 ETH 8:07.01 2. Salaheddine BEN YAZIDE 06 MAY 2003 MAR 8:11.68 3. Getnet WALE 16.jul.00 ETH 8:12.58 4. Mohamed TINDOUFT 12.mar.93 MAR 8:15.32 5. Baptiste FOURMONT 19 MAY 1999 FRA 8:17.58 6. Djilali BEDRANI 01 OCT 1993 FRA 8:19.19 7. Ahmed JAZIRI 16 DEC 1997 TUN 8:19.59 8. Abrham SIME 07.nov.01 ETH 8:21.75 9. Luc LE BARON 05.feb.02 FRA 8:22.52 10. Alejandro QUIJADA 07.mar.01 ESP 8:24.39 11. Faid EL MOSTAFA 13.jan.00 MAR 8:25.26 12. Víctor RUIZ 24.jun.93 ESP 8:25.41 13. Bilal TABTI 07.jun.93 ALG 8:28.99 14. Ben BUCKINGHAM 08.nov.91 AUS 8:47.89

Yomif Kejelcha holdt unna til seier på 5000 m. (Foto: Wanda Diamond League)

Girmas landsmann Yomif Kejelcha tok kommandoen på 5000 m og så ut til å gå for noe stort. Alene klarte han imidlertid ikke å holde tempoet oppe, men etiopieren greide å holde unna til målstreken for Birhanu Balew fra Bahrain og vant på 12:47.84. Balews 12:48.67 er ny asiatisk rekord. USAs Graham Blanks ble nummer tre på 12:49.51, og Jimmy Gressier ble nummer fem med en fransk rekord på 12:51.59.

Men's 5000 m Place Name Birth Date Mark 1. Yomif KEJELCHA 01.aug.97 ETH 12:47.84 2. Birhanu BALEW 27.feb.96 BRN 12:48.67 3. Graham BLANKS 24.apr.02 USA 12:49.51 4. Jimmy GRESSIER 04 MAY 1997 FRA 12:51.59 5. Samuel TEFERA 23 OCT 1999 ETH 12:53.44 6. Soufiane EL BAKKALI 07.jan.96 MAR 12:55.49 7. Nico YOUNG 27.jul.02 USA 12:55.71 8. Yann SCHRUB 20.mar.96 FRA 12:56.57 9. Etienne DAGUINOS 15.feb.00 FRA 12:57.49 10. Santiago CATROFE 13.feb.99 URU 12:59.26 11. Mezgebu SIME 07 OCT 2005 ETH 13:04.51 12. Jacob KROP 04.jun.01 KEN 13:05.04 13. Gemechu DIDA 12.sep.99 ETH 13:05.89 14. Adriaan WILDSCHUTT 03 MAY 1998 RSA 13:28.67 15. Valentin GONDOUIN 04.mar.99 FRA 13:29.79

Mohamed Attaoui vant 800 m med et angrep inn ved lista. Den spanske OL-finalisten passerte USAs Josh Hoey i spurten og slo ham på målstreken med 1:42.73 mot Hoeys 1:43.00. USAs Bryce Hoppel ble nummer tre på 1:43.11.

Mohamed Attaoui kunne “ta en Jakob” på målstreken fredag kveld. (Foto: Wanda Diamond League)

Men's 800 m Place Name Birth Date Mark 1. Mohamed ATTAOUI 26.sep.01 ESP 1:42.73 2. Josh HOEY 01.nov.99 USA 1:43.00 3. Bryce HOPPEL 05.sep.97 USA 1:43.11 4. Max BURGIN 20 MAY 2002 GBR 1:43.61 5. Gabriel TUAL 09.apr.98 FRA 1:43.84 6. Mark ENGLISH 18.mar.93 IRL 1:43.98 7. Andreas KRAMER 13.apr.97 SWE 1:44.02 8. Tshepiso MASALELA 25 MAY 1999 BOT 1:44.16 9. Slimane MOULA 25.feb.99 ALG 1:44.46 10. Yanis MEZIANE 26.jan.02 FRA 1:44.55 11. Wyclife KINYAMAL 02.jul.97 KEN 1:44.85 12. Nicholas Kiplangat KEBENEI 07.jun.95 KEN 1:45.03

Kenyas Nelly Chepchirchir imponerte igjen og vant 1500 m på 3:57,02 foran Sarah Healy fra Irland, som satte personlig rekord på 3:57,15. De 11 beste i det sterke feltet kom i mål under fire minutter.

Nelly Chepchirchir vinner 1500 m 13 hundreler foran Sarah Healy. (Foto: Wanda Diamond League)

Women's 1500 m Place Name Birth Date Mark 1. Nelly CHEPCHIRCHIR 04.jun.03 KEN 3:57.02 2. Sarah HEALY 13.feb.01 IRL 3:57.15 3. Birke HAYLOM 06.jan.06 ETH 3:57.50 4. Linden HALL 20.jun.91 AUS 3:57.63 5. Worknesh MESELE 11.jun.01 ETH 3:57.95 6. Georgia HUNTER BELL 17 OCT 1993 GBR 3:58.06 7. Agathe GUILLEMOT 11.jul.99 FRA 3:58.44 8. Susan Lokayo EJORE 09.nov.95 KEN 3:58.65 9. Sarah MADELEINE 20.sep.98 FRA 3:59.06 10. Salomé AFONSO 19.nov.97 POR 3:59.32 11. Jemma REEKIE 06.mar.98 GBR 3:59.42 12. Netsanet DESTA 26 OCT 2000 ETH 4:00.69 13. Georgia GRIFFITH 05 DEC 1996 AUS 4:01.36 14. Saron BERHE 22.aug.07 ETH 4:01.41 15. Esther GUERRERO 07.feb.90 ESP 4:01.86 16. Abbey CALDWELL 03.jul.01 AUS 4:07.70

Alle resultater fra Diamond League