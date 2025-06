Håkon Moe Berg stilte også til start i Dessau lørdag etter å ha imponert med ny pers med to sekunder på 3:35:41 under Bislett Games for ni dager siden. Det ble ingen suksess denne gangen, og med 3:43:45 ble den snart 19-årige Kyrksæterøra-løperen statist i det sterke feltet som ble vunnet knepent av portugiseren Nuno Pereira foran sørafrikaneren Ryan Mphahlele på 2:32:16.

1500 m menn: