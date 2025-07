1500 meter for kvinner var en av løpsøvelsene med håp om norske medaljer i årets EM, først og fremst ved Tjalve-duoen Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes som begge har perset i år med henholdsvis 4:08.84 og 4:10.23. Vårt tredje håp Marte Hovland har også forbedret seg i år til 4:13.71

Elegant løst av Løvnes

Anne Gine Løvnes var først ut heat 1 og la seg offensivt langt framme helt fra start. Seks løpere skilte seg ut da det ringte med Løvnes i rygg på ledende Ava Lloyd fra Storbritannia. Tjalve-jenta holdt hele veien inn og kontrollert inn til sikker finaleplass på 4:15 21 bak Lloyd som vant på 4.14.55. De fikk med seg tyske Jolanda Kallabis direkte til finale.

En konsentrert Anne Gine Løvnes før start. (Foto: Arne Dag Myking)

Presentasjon! Foto: Arne Dag Myking)

Anne Gine Løvnes var på hugget fra start. (Foto: Arne Dag Myking)

Oppløpet med Ava Lloyd foran Anne Gine Løvnes og Jolanda Kallabis. (Foto: Arne Dag Myking)

1500 meter kvinner, heat 3:

Rank Athlete Country Birthdate Mark 1 Ava Lloyd GBR 13.aug.05 4:14.55 Q 2 Anne Gine Løvnes NOR 14.mar.03 4:15.21 Q 3 Jolanda Kallabis GER 18.feb.05 4:15.77 Q 4 Rocio Garrido ESP 04.sep.03 4:17.33 5 Melissa Fracassini ITA 20.okt.03 4:18.22 6 Faustine Chaboche FRA 23.apr.04 4:18.83 7 Alice Magnell-Millán SWE 18.jun.05 4:20.05 8 Tena Marodi CRO 02.jun.05 4:20.38 9 Cara Laverty IRL 14.sep.03 4:23.66 10 Dilay Yildizhan TUR 08.jul.03 4:24.31 11 Maria Miguel Avelino POR 12.des.05 4:27.25

Ingeborg Østgård svært skuffet

Ingeborg Østgård var neste norske og Tjalve-jente i aksjon i det andre heatet, men var usikker på løpsformen etter trøbbel med hofta etter en svært god sesongåpning og ny pers for en snau måned siden. Hun la seg i bakre halvdel på de to første rundene da svenske Saga Provici var svært dravillig i front.

Med en runde igjen hadde vårt antatt beste kort kontakt med et godt samlet felt. På sisterunde var det franske Adèle Gay og belgiske Nel Vanopstal som skilte klart ut og var først over mål på lavt på 4:12-tallet. Selv om Ingeborg Østgård lå godt posisjonert ut på oppløpet hadde hun ikke det vanlige giret sitt og endte på 7. plass på 4:16.32, forståelig nok svært skuffet og helt på gråten etter at årets EM allerede er over.

En tydelig spent Ingeborg Østgård før start. (Foto: Arne Dag Myking)

Jentene er i gang. (Foto: Arne Dag Myking)

Svenske Saga Provci fikk ikke betalt fo sin dravilje. (Foto: Arne Dag Myking)

Ingeborg Østgård i et foreløpig godt samlet felt. (Foto: Arne Dag Myking)

Adèle Gay og Nel Vanopstal var klart best. (Foto: Arne Dag Myking)

En tydelig skuffet dalsbygding over mål. (Foto: Arne Dag Myking)

Ingeborg måtte tørke tårer etter skuffelsen i Bergen. (Foto: Arne Dag Myking)

1500 meter kvinner, heat 2:

Rank Athlete Country Birthdate Mark 1 Adèle Gay FRA 16.okt.04 4:12.03 Q 2 Nel Vanopstal BEL 28.aug.04 4:12.24 Q 3 Eimear Maher IRL 10.aug.03 4:13.84 Q 4 Fabienne Müller SUI 01.nov.05 4:14.70 q 5 Valeria Minati ITA 16.jan.04 4:14.74 q 6 Saga Provci SWE 20.okt.04 4:15.38 7 Ingeborg Østgård NOR 05.okt.03 4:16.32 8 Marta Castro POR 07.feb.03 4:18.52 9 Charlene Robertson NED 4:19.48 10 Lea Marodi CRO 02.jun.05 4:20.89 11 Dilan Yilmaz TUR 26.aug.05 4:30.14

Bare nesten for Marte Hovland

Marte Hovland var siste norske håp ut og hadde tider rundt sin egen sesongbeste som mål for å gå videre på tid. Hun la seg midt i feltet som ble trukket av spanske Mireya Arnedillo før tyrkiske Dilek Koçak tok over.

Marte lå i 6. posisjon da klokka ringte. Fire jenter skilte seg ut i front, men farten var såpas god at Vik-løperen fightet iherdig for finaleplassen på oppløpet. Hun klokket inn på 4:14:90 og trodde først at hun var finaleklar helt til NRKs mann kunne fortelle at hun var 16 hundredeler for sent ut.

- Å fy f…..! Det var kjipt altså, men jeg hadde ikke forventet det. Det er bare hjem å trene mer. Nye sjanser om to år, smilte hun tappert. til kamera.

Marte Hovland klar til innsats for finalebillett. (Foto: Arne Dag Myking)

Dilek Koçak har tatt over føringen. (Foto: Arne Dag Myking)

Marte Hovland i sving(en). (Foto: Arne Dag Myking)

Dilek Koçak vinner foran britiske Mena Scatchard og svenske Mia Barnett. (Foto: Arne Dag Myking)

Holdt det? (Foto: Arne Dag Myking)

