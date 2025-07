Det ble levert flere sterke norske prestasjoner da Folksam Grand Prix gikk av stabelen i Göteborg på lørdag. På mennenes 1500 meter imponerte Kristoffer Sagli igjen, og med 3:37,88 forbedret han sin personlige rekord fra mai med 72 hundredeler. Tiden holdt til fjerdeplass i det sterke feltet, og plasserer ham nå som nummer elleve gjennom alle tider i Norge – én fattig hundredel foran Ull/Kisas Andreas Fjeld Halvorsen, som i Göteborg ble nummer fem med 3:38,26.

På kvinnenes 1500 meter ble det en solid sjetteplass til Amalie Sæten med 4:11,38, bare 45 hundredeler bak årsbeste.

Også på 3000 meter hinder leverte norske kvinner varene. Andrea Nygård Vie og Vilde Våge Henriksen løp begge under 10 minutter – og begge satte personlige rekorder. Nygård Vie ble nummer tre med 9:51,72 og avanserte samtidig til sjetteplass i Norge gjennom alle tider. Våge Henriksen kom like bak med 9:54,03 og brøt 10-minuttersgrensa for første gang.

Komplette resultatlister

Folksam Grand Prix, Gøteborg lørdag 26. juli