For å gjøre ting forutsigbart for alle involverte, arrangører, deltagere, funksjonærer, overnattingssteder osv., ble det tidlig i juni bestemt at arrangørene ville se an årets arrangement 15.-17. august fram til 25. juli. Det ble da annonsert at hvis man passerer 120 deltakere så kjøres rittet som vanlig. Det ble tatt i betraktning at det erfaringsmessig kommer på 20-30 påmeldinger de siste ukene.

På den oppsatte datoen tre uker før ritthelga, var det kommet inn 55 påmeldinger, og arrangøren måtte med tungt hjerte annonsere at de avlyser årets TransØsterdalen. Påmeldte deltagere vil få påmeldingsavgiften refundert.

TransØsterdalen startet som navnet indikerer at det gikk Østerdalen på langs fra Tynset til Elverum, senere til Engerdal og i flere år til Koppang midt i Østerdalen. Fra 2018 har alle tre etappene hatt både start og mål på Tynset. Tredagers rittet har blitt arrangert hvert år siden oppstarten i 2012, også i koronaårene 2020 og 2021, men i år blir altså rekken brutt.

Historiens første totalvinnere i TransØsterdalen utenfor Terningen Arena i Elverum i 2012: Linda Treseng-Lien og Kjell Erik Nesteby. (Foto: Rolf Bakken)

