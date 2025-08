I fjor passerte Trysilmila for første gang 200 deltakere etter stadig vekst siden oppstarten i 2021. Med den stigende løpeinteressen ligger det an til at den positive utviklingen fortsetter i år. Trysilmila er et realt terrengløp i flott og variert terreng med vel 150 høydemeter hovedsakelig på første halvdel.

Underlaget er variert og består av grus fra start og mot mål, til sammen 3,5 km. Med unntak av en liten svipp innom asfalten i boligfeltet mot slutten, går resten av den ganske nøyaktig 10 km lange traséen på sti og skogsbilvei hvor man stedvis må regne med å bli bløt på beina. Det anbefales derfor terrengsko med godt grep. For de som ønsker en kortere løype med mindre terreng og færre høydemeter er kortløypa på 6,5 km et perfekt alternativ. Det er drikkestasjoner etter 3,8 km og 7 km på lang løype, og etter 3,5 km på kort løype.

Fra Trysilmila-traséen. (foto: arrangøren)

Strava-segmentet Trysilmila 10 km

Strava-segment 6,5 km-distansen

Tydelig Trysilmila-skilting. (Foto: arrangøren)

Trysilmila har i likhet med Trysil Skimaraton god premiering, og deltakerne i Trysildobbelen blir dobbelt premiert. For å delta i Trysildobbelen, må man ha fullføre Trysil Skimaratons heldistanse og Trysilmilas 10 km samme kalenderår. Tidene på de to konkurransene legges sammen, men tiden på Trysilmila teller dobbelt for at de to delene skal bli mest mulig jevnbyrdige.

Det er plasspremier til de tre beste damene og herrene totalt på 6,5 og 10 km, og ellers mange flotte trekningspremier som trekkes blant alle deltakere både med og uten tidtaking. Diplomer fås på løpskontoret umiddelbart etter målgang eller kan skrives ut på nett. I barneløpet med to aldersdifferensierte distanser er det selvsagt premie til alle.

Kristin Haug fra Lillehammer IF og Bastian Karlsen Antonsen fra Lyn Ski ble totalvinnere i Trysilmila i fjor, og Lin Iren Sætre fra Nybergsund IL og Ivar Hesselberg Indby fra Rustad IL er tittelforsvarere i Trysildobbelen.

Team Westengen, Elisabeth S. og og Svein Roger, mot mål på sin 10 km på Østby i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Mer info: